У німецьких водах триває будівництво газопроводу "Північний потік-2"

У компанії Nord Stream 2 AG заявили про відновлення робіт з прокладання в німецьких водах газопроводу "Північний потік-2". Роботи проводить російське трубоукладальне судно "Фортуна", наголосили в компанії. "Нині "Фортуна" працює у водах Німеччини згідно з наявними дозволами і заявами влади", - повідомив в неділю, 23 травня, агентству новин dpa представник компанії Nord Stream 2 AG.

На початку цього тижня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) в Гамбурзі розпорядилося про виконання робіт. Труби мають укласти на ділянці завдовжки два кілометри. Сама ділянка розташована у виключній економічній зоні Німеччини. У BSH пояснили своє рішення тим, що натепер у цій зоні немає червонокнижних птахів, які потребують захисту. Тож немає потреби, як планувалося спочатку, чекати до кінця травня, щоб почати роботи. Труби можна укласти на морське дно, а монтаж мають провести пізніше.

За даними Nord Stream 2, натепер у водах Данії також тривають роботи, до яких залучене російське трубоукладальне судно "Академік Черський".

На початку травня німецькі природоохоронні організації - Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe - подали судовий позов проти січневого дозволу BSH на подальше будівництво цього газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини, посилаючись на перебування тут червонокнижних птахів. Тепер чиновники дозволили укласти труби на морське дно до початку подальших будівельних робіт, оскільки період відпочинку птахів на цій короткій ділянці завершився.

Спорудження газопроводу "Північний потік 2" з Росії через Балтійське море до Німеччини в основному завершено. У водах Німеччини, як повідомляється, залишилося прокласти 13,9 кілометра однієї нитки та 16,8 кілометра другої нитки газогону.

США, Україна, а також кілька східноєвропейських країн виступають проти будівництва газопроводу, оскільки побоюються, що Європа стане надто залежною від російського газу. Раніше США запровадили санкції, щоб запобігти будівництву трубопроводу. Однак нещодавно Вашингтон утримався від обмежувальних заходів щодо самої компанії Nord Stream 2 AG, пішовши таким чином назустріч уряду Німеччини.

У Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є винятково економічним. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу.

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Водночас у Берліні постійно вказували на важливість збереження за Україною ролі транзитера російського газу до ЄС. У Німеччині також часто критикують позицію США щодо "Північного потоку-2". Серед аргументів критиків Вашингтона є й закиди на адресу американців, які, мовляв, під виглядом боротьби з геополітичним впливом Росії лобіюють інтереси власних експортерів скрапленого газу, що має замінити російський трубопровідний газ.