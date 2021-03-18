 Німецькі екологи звернулися до суду проти добудови ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Німецькі екологи звернулися до суду проти добудови "Північного потоку-2"

У Німецькому союзі охорони природи та біорізноманіття вважають, що судовий розгляд залишився єдиним способом обмежити шкоду від будівництва "Північного потоку-2".

Прокладання труб газогону Північний потік-2

Прокладання труб газогону "Північний потік-2"

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини. Про це повідомила пресслужба екологічної організації в понеділок, 3 квітня.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

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"Отже, єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю - це звернутися до суду", - заявили екологи. Вони також зазначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні на площі понад 16 футбольних полів.

Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Прессекретар BSH повідомив агенції dpa, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Газогін майже готовий

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу" Північний потік-2 ". Залишилося укласти близько 121 кілометр (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

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Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу. 

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