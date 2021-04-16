 ″Північний потік-2″: Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

"Північний потік-2": Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб

Німецьке відомство дозволило укласти труби на двокілометровій ділянці у виключній економічній зоні ФРН у травні.

Труби для газопроводу Північний потік-2 в порту Муркан

Труби для газопроводу "Північний потік-2" в порту Муркан

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) ФРН у понеділок, 17 травня, ухвалило розпорядження щодо негайного виконання суперечливого дозволу від 14 січня про укладання труб "Північного потоку-2" на ділянці у два кілометри на морському дні у виключній економічній зоні Німеччини.

Відомство повідомило, що поки дозволено укласти труби на морське дно, а монтажні роботи будуть проведені пізніше. Наразі будівництво цього газопроводу ведеться у територіальних водах Данії, але там роботи вже завершують, зазначає інформагенція dpa.

У німецькому відомстві запевнили, що "ретельно зважили усі інтереси, які треба було взяти до уваги", та стверджують, що роботи не завадять птахам, чий період гніздування поблизу цієї двокілометрової ділянки вже завершився.

Нагадаємо, на початку квітня BSH відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. У відомстві зокрема стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

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У травні Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини. Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Ці позови призупинили будівництво до кінця травня. Екологи пообіцяли оскардити і розпорядження щодо двокілометрової ділянки, яке у DUH назвали "несподіваним" та "вкрай непрозорим".

Газогін майже готовий

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу" Північний потік-2 ". Залишилося укласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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