 Чи потоне ″Північний потік-2″ через загострення на Донбасі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.04.2021

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Політика й суспільство

Чи потоне "Північний потік-2" через загострення на Донбасі (відео)

Попри стягнення російських військ на кордони з Україною, немає нових санкцій проти "Північного потоку-2". Чому? І що нині відбувається з наземною інфраструктурою для нього в Німеччині?

Суттєво сповільнити прокладку труб США вдалося, але остаточно поховати Північний потік-2 - ні

Суттєво сповільнити прокладку труб США вдалося, але остаточно "поховати" "Північний потік-2" - ні

Через скупчення російських військ на кордоні з Україною тема добудови газогону "Північний потік-2" як складова тиску на Кремль знову активно обговорюється в Німеччині. Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер пропонує взаємодіяти з Росією за формулою "газ в обмін на поведінку". Тобто прив’язати можливе використання "Північного потоку-2", якщо його таки добудують, до "поведінки Росії". Водночас очільник німецького МЗС Гайко Маас вважає, що відмова від будівництва може призвести до посилення напруженості на кордоні України і Росії. А що з наземною інфраструктурою для труби в Німеччині?  

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Меркель готується до розмови з Байденом про "Північний потік-2"? (відео)

Досі німецький уряд категорично відмовлявся навіть обговорювати "Північний потік-2". Але на тлі подій у Росії його позиція дещо змінилася. Які компроміси щодо санкцій, імовірно, обговорюються із США?  

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео)

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.  

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Суттєво сповільнити прокладку труб США вдалося, але остаточно поховати Північний потік-2 - ні

Чи потоне "Північний потік-2" через загострення на Донбасі

Чому немає нових санкцій проти "Північного потоку-2"? І що нині з наземною інфраструктурою для нього в Німеччині?  