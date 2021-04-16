Чи потоне "Північний потік-2" через загострення на Донбасі (відео)

Через скупчення російських військ на кордоні з Україною тема добудови газогону "Північний потік-2" як складова тиску на Кремль знову активно обговорюється в Німеччині. Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер пропонує взаємодіяти з Росією за формулою "газ в обмін на поведінку". Тобто прив’язати можливе використання "Північного потоку-2", якщо його таки добудують, до "поведінки Росії". Водночас очільник німецького МЗС Гайко Маас вважає, що відмова від будівництва може призвести до посилення напруженості на кордоні України і Росії. А що з наземною інфраструктурою для труби в Німеччині?