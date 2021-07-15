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Зведення газогону OPAL.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "OPAL".
Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? В Брюсселі починається новий раунд переговорів між Україною, РФ та ЄС. Москва в невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".