Суд ЄС: "Газпром" може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL, відхиливши апеляцію Німеччини. "Газпром" - як і раніше - може використовувати його лише на 50 відсотків.