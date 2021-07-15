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OPAL

Зведення газогону OPAL.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "OPAL".

Суд ЄС: Газпром може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків

Суд ЄС: "Газпром" може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків 15.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL, відхиливши апеляцію Німеччини. "Газпром" - як і раніше - може використовувати його лише на 50 відсотків.
Чи потоне Північний потік-2 через загострення на Донбасі (відео)

Чи потоне "Північний потік-2" через загострення на Донбасі (відео) 16.04.2021

Попри стягнення російських військ на кордони з Україною, немає нових санкцій проти "Північного потоку-2". Чому? І що нині відбувається з наземною інфраструктурою для нього в Німеччині?
Німеччина оскаржила рішення Європейського суду щодо газопроводу OPAL

Німеччина оскаржила рішення Європейського суду щодо газопроводу OPAL 17.12.2019

Німеччина подала апеляцію на рішення Європейського суду, яке обмежує обсяги використання "Газпромом" газопроводу OPAL. Раніше цей суд підтримав наказав скоротити обсяг прокачування газу через нього.
Транзит газу через Україну: Газпром не підпише контракт? (відео)

Транзит газу через Україну: "Газпром" не підпише контракт? (відео) 19.09.2019

Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? Москва у невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".

Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019) 18.09.2019

Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? В Брюсселі починається новий раунд переговорів між Україною, РФ та ЄС. Москва в невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".

Газпром за рішенням суду знизив завантаження газопроводу OPAL

"Газпром" за рішенням суду знизив завантаження газопроводу OPAL 14.09.2019

Виконуючи рішення суду в Люксембурзі, "Газпром" скоротив прокачування східним відгалуженням "Північного потоку", одночасно збільшивши завантаження західного відгалуження.
У ФРН вимагають від Газпрому вдвічі скоротити прокачування газопроводом OPAL

У ФРН вимагають від "Газпрому" вдвічі скоротити прокачування газопроводом OPAL 12.09.2019

Федеральне агентство з мереж готове у разі необхідності в найкоротші терміни "вжити заходів щодо нагляду за виконанням вердикту" суду в Люксембурзі.
Польща домоглася в суді скасування рішення ЄК щодо газогону OPAL

Польща домоглася в суді скасування рішення ЄК щодо газогону OPAL 10.09.2019

Рішення суду дозволить зберегти систему енергетичної безпеки Польщі і України, заявив міністр енергетики Польщі. Раніше домогтися скасування рішення ЄК у суді безрезультатно намагався "Нафтогаз України".
Північний потік-2: як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео)

"Північний потік-2": як у Німеччині будують сухопутне продовження (відео) 28.02.2019

Поки в Європі сперечаються про "Північний потік-2", неподалік від кордону з Польщею повним ходом будується його сухопутне продовження Eugal. Дивіться репортаж DW.
Суд ЄС відхилив позов Нафтогазу щодо OPAL

Суд ЄС відхилив позов "Нафтогазу" щодо OPAL 02.05.2018

У Суді ЄС дійшли висновку, що рішення Єврокомісії щодо OPAL не підлягає оскарженню у зазначеному суді. Тому позов "Нафтогазу України", який вимагав скасувати це рішення, було відхилено.
Газопровід OPAL затьмарив відносини між Варшавою та Берліном

Газопровід OPAL затьмарив відносини між Варшавою та Берліном 11.04.2017

Газогін "Північний потік" вже тривалий час псує німецько-польські відносини. Польща почувається ошуканою. Нині сваркою між Берліном та Варшавою загрожує новий газогін.
Нафтогаз судиться з Єврокомісією через OPAL та Газпром

"Нафтогаз" судиться з Єврокомісією через OPAL та "Газпром" 29.03.2017

На думку НАК "Нафтогаз України", рішення Єврокомісії посилює домінування "Газпрому" та створює загрози безпеці постачання до України та інших східноєвропейських країн.

Меркель: Загострення ситуації на Донбасі викликає занепокоєння

Меркель: Загострення ситуації на Донбасі викликає занепокоєння 30.01.2017

Анґела Меркель та Петро Порошенко під час зустрічі в Берліні обговорять подальші перспективи імплементації мінських угод. Крім того, президент України анонсував діалог щодо низки економічних питань.
Варшава звернулася до Європейського суду через Газпром

Варшава звернулася до Європейського суду через "Газпром" 19.12.2016

Варшава звернулася до Європейського суду у зв'язку з рішенням Єврокомісії розширити доступ "Газпому" до ключового газопроводу OPAL, що з'єднує "Північний потік" із Німеччиною.
У ФРН підтвердили одержання звернення від Нафтогазу щодо OPAL

У ФРН підтвердили одержання звернення від "Нафтогазу" щодо OPAL 07.12.2016

Німецький енергорегулятор підтвердив, що отримав звернення від "Нафтогазу" про початок адмінпроцедури щодо газопроводу OPAL. Терміни ухвалення рішення щодо цієї вимоги поки не встановлені.
Україна та Польща підписали угоду про співпрацю у сфері оборони

Україна та Польща підписали угоду про співпрацю у сфері оборони 02.12.2016

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Варшаві, також висловив разом з польським колегою Анджеєм Дудою обурення рішенням Єврокомісії щодо газопроводу OPAL.
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