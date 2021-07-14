 Суд ЄС: ″Газпром″ може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Суд ЄС: "Газпром" може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL, відхиливши апеляцію Німеччини. "Газпром" - як і раніше - може використовувати його лише на 50 відсотків.

Будівля Суду Європейського Союзу

Будівля Суду Європейського Союзу в Люксембурзі

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в четвер, 15 липня, відхилив апеляцію Німеччини та залишив у силі рішення суду першої інстанції від 2019 року щодо доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL, ухвалене на користь Польщі. OPAL є наземним продовженням першої черги "Північного потоку", поєднуючи його з газотранспортною системою в Чехії.

До 2016 року "Газпром", згідно з антимонопольним вимогам Третього енергопакета ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50 відсотків. Ще 2009 року німецьке Федеральне агентство з мереж висунуло умовою повного доступу "Газпрому" до магістралі перепродаж частини газу, що поставляється (gas release). Ця програма не була реалізована, тож, 50 відсотків транзитних потужностей OPAL були заморожені.

Претензії Польщі до OPAL

У 2016 році Федеральне агентство з мереж переглянуло своє рішення, дозволивши "Газпрому" використовувати OPAL на 80-90 відсотків в довгостроковій перспективі, а за певних умов, у разі короткострокової необхідності - на всі 100 відсотків. Польща оскаржила це рішення, а в вересні 2019 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив вердикт на користь Варшави. Німеччина оскаржила це рішення в Суді ЄС в Люксембурзі.

Польський концерн PGNiG, зокрема, заявляв, що OPAL був неправомірно виключений із механізму європейського врегулювання, що забороняє монопольне використання газопроводів. Крім того, як аргументувала Варшава, використання "Північного потоку" на повну потужність могло призвести до того, що Росія постачала б менше газу іншими своїми газопроводами, як-от "Ямал", який прокладено через Польщу. На думку польської влади, це порушує європейський принцип солідарності в енергетичній галузі.

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    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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