 Хто в Німеччині хоче, щоб ″Північний потік-2″ добудували (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2021

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Політика й суспільство

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео)

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

Чому німці не можуть зупинити "Північний потік-2"

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:05 Розповідь жінки, яка побувала в російському спецприймальнику через участь у протестах на підтримку Олексія Навального

5:31 Хто в Німеччині дуже хоче, щоб "Північний потік-2" добудували

10:42 Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться, що їх вишлють у Китай

16:37 Як іспанська Майорка потерпає від пандемії коронавірусу

22:44 Які пандемічні розваги вигадали французи На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pMTu

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