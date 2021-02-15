Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:05​ Розповідь жінки, яка побувала в російському спецприймальнику через участь у протестах на підтримку Олексія Навального

5:31​ Хто в Німеччині дуже хоче, щоб "Північний потік-2" добудували

10:42​ Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться, що їх вишлють у Китай

16:37​ Як іспанська Майорка потерпає від пандемії коронавірусу

22:44​ Які пандемічні розваги вигадали французи На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pMTu