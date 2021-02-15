Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео)

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
0:05 Розповідь жінки, яка побувала в російському спецприймальнику через участь у протестах на підтримку Олексія Навального
5:31 Хто в Німеччині дуже хоче, щоб "Північний потік-2" добудували
10:42 Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться, що їх вишлють у Китай
16:37 Як іспанська Майорка потерпає від пандемії коронавірусу
22:44 Які пандемічні розваги вигадали французи На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pMTu
Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.
Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію. Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії.
Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.
Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.