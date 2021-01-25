 Нідерланди між затопленням і висиханням - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.01.2021

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Політика й суспільство

Нідерланди між затопленням і висиханням - "Європа у фокусі" (відео)

Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.

Fokus Europa - Niederlande

Через зміну клімату мільйони будинків у Нідерландах можуть стати аварійними

Дивіться тижневик про Європу щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:01 Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи

4:53 Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка

10:15 Франція: як фотограф мотивує чорних французів не соромитися свого походження

15:25 Нідерланди: чому через зміну клімату мільйони будинків під загрозою руйнування

20:48 Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів

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Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів

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