Нідерланди між затопленням і висиханням - "Європа у фокусі" (відео)

Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.
Дивіться тижневик про Європу щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
0:01 Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи
4:53 Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка
10:15 Франція: як фотограф мотивує чорних французів не соромитися свого походження
15:25 Нідерланди: чому через зміну клімату мільйони будинків під загрозою руйнування
20:48 Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів
Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.
Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.