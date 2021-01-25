Нідерланди між затопленням і висиханням - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться тижневик про Європу щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:01​ Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи

4:53​ Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка

10:15​ Франція: як фотограф мотивує чорних французів не соромитися свого походження

15:25​ Нідерланди: чому через зміну клімату мільйони будинків під загрозою руйнування

20:48​ Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів