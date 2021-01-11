Заробітчан у Великобританії поменшає через Brexit - "Європа у фокусі" (відео)

У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Життя після Brexit: як ЄС переживає "розлучення" з Великобританією
05:07 Великобританія може залишитися без доглядальників з ЄС
09:44 У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни
15:20 Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників
20:40 Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3nlkF
Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.
Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.
Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.