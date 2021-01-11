 Заробітчан у Великобританії поменшає через Brexit - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.01.2021

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Політика й суспільство

Заробітчан у Великобританії поменшає через Brexit - "Європа у фокусі" (відео)

У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.

Великобританія вийшла з ЄС: що із заробітчанами?

Великобританія вийшла з ЄС: що із заробітчанами?

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Життя після Brexit: як ЄС переживає "розлучення" з Великобританією

05:07 Великобританія може залишитися без доглядальників з ЄС

09:44 У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни

15:20 Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників

20:40 Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3nlkF

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