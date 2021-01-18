Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

05:35 Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи

16:20 Як росіяни борються зі сміттєзвалищами

00:09 Чому біженці поселилися в лісах Боснії

11:13 Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж

22:01 Найбільший пам'ятник незалежності Шотландії, створений... поляком На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3o4AQ