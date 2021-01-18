 Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.01.2021

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Політика й суспільство

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео)

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.

Італійська мафія шукає зразкових сусідів

Італійська мафія шукає зразкових сусідів

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

05:35 Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи

16:20 Як росіяни борються зі сміттєзвалищами

00:09 Чому біженці поселилися в лісах Боснії

11:13 Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж

22:01 Найбільший пам'ятник незалежності Шотландії, створений... поляком На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3o4AQ

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Докладно

Італійська мафія шукає зразкових сусідів

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія (відео)

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи і як росіяни борються зі сміттєзвалищами.  

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