Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео)

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
05:35 Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи
16:20 Як росіяни борються зі сміттєзвалищами
00:09 Чому біженці поселилися в лісах Боснії
11:13 Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж
22:01 Найбільший пам'ятник незалежності Шотландії, створений... поляком На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3o4AQ
У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.
Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.