 Шведський підхід до здоров′я завдяки коронавірусу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.02.2021

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Політика й суспільство

Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію. Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії.

Природа рятує жителів Швеції від наслідків пандемії коронавірусу

Природа рятує жителів Швеції від наслідків пандемії коронавірусу

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

5:21 Чому турки масово отруюються алкоголем

11:07 Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію

20:54 Навіщо дослідникам у Нідерландах контрабандні корали

0:01 Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії

15:26 Хто допомагає загиблим війни на Балканах знайти останій спокій

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Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео)

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.  

Нідерланди між затопленням і висиханням - "Європа у фокусі" (відео)

Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.  

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео)

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.  

Заробітчан у Великобританії поменшає через Brexit - "Європа у фокусі" (відео)

У Швейцарії село живе на "пороховій бочці" часів Другої світової війни. Португалія стала "меккою" для цифрових кочівників. Доставка їжі - переможець у часи локдауну в Італії.  

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Докладно

Природа рятує жителів Швеції від наслідків пандемії коронавірусу

Шведський підхід до здоров'я завдяки COVID-19 (відео)

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд у Швеції через COVID-19. Як Навальний з в'язниці мобілізує протести.  

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