Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію. Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
5:21 Чому турки масово отруюються алкоголем
11:07 Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію
20:54 Навіщо дослідникам у Нідерландах контрабандні корали
0:01 Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії
15:26 Хто допомагає загиблим війни на Балканах знайти останій спокій
Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.
Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.
Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.