Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео)

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.