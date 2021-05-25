Саміт ЄС-США відбудеться 15 червня у Брюсселі

Серед запланованих тем зустрічі президента США Джо Байдена з очільниками ЄС - подолання наслідків пандемії та боротьба зі змінами клімату.
Зустріч президента США Джон Байдена з президенткою Європейської Комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем відбудеться 15 червня в Брюсселі. Про це повідомила в середу, 26 травня, Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) за підсумками зустрічі генерального секретаря ЄСЗС Стефано Санніно з заступницею держсекретаря США Венді Шерман.
Саміт ЄС-США відбудеться на наступний день після запланованого на 14 червня саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО), що також відбудеться в Брюсселі. Вашингтон та Брюссель розглядають саміт ЄС-США як "важливий крок у відновленні трансатлантичного партнерства".
У квітні Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель заявили про намір обговорити на саміті ЄС-США такі питання як подолання наслідків пандемії, боротьба зі змінами клімату, а також мультилатералізм і питання безпеки, зазначає інформагенція dpa.
Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що 16 червня Байден зустрінеться в Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі наголошували, що на зустрічі з Путіним, серед інших тем, Байден планує обговорити Україну й Білорусь.
У Білому домі кажуть про прагнення відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією.
Вирішенням конфлікту на Донбасі в останні шість років на Заході опікувалися головно Німеччина та Франція. Тепер же до гри може підключитися президент США Джо Байден.