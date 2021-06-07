Столтенберг обіцяє Зеленському підтримку та очікує від України реформ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 червня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомляється на сайті НАТО, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні та нарощування військової присутності Росії біля українських кордонів.

Генсек НАТО підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також пообіцяв, що Альянс "продовжуватиме надавати суттєву політичну та практичну підтримку Україні", йдеться у повідомленні.

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Столтенберг зауважив, що лідери країн НАТО обговорюватимуть агресивну поведінку Москви та підтримку союзників під час саміту, який відбудеться 14 червня. Він також підтвердив, що НАТО збирається продовжувати політику "відкритих дверей" та дотримуватися рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Генсек НАТО привітав зусилля України у впровадженні важливих реформ, які відповідають євроатлантичним устремлінням країни, а також закликав продовжувати реформування секторів безпеки та оборони.

Зеленський подякував за підтримку

Володимир Зеленський, як повідомили в Офісі президента України, поінформував генсека НАТО про безпекову ситуацію на Донбасі та про збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України. Він також висловив сподівання, що під час саміту НАТО будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

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Зеленський подякував Столтенбергу за підтримку України з боку НАТО та наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики "відкритих дверей" Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для України.