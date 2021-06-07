Путін про Україну: від членства в НАТО до футбольної форми з Кримом
За словами Володимира Путіна, немає гарантій невступу України в НАТО. Він припустив, що план приєднання України до Альянсу обговорюється.
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін припускає, що на Заході обговорюють план вступу України до НАТО. "Зараз американські партнери кажуть, що нічого не обіцяли ані Україні, ані українському керівництву, зокрема президенту (України Володимиру. - Ред.) Зеленському. Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, принаймні ніхто не каже "ні" , - розмірковував президент РФ в інтерв'ю, показаному в середу, 9 червня, в ефірі телеканалу "Россия-1".
Тому, на думку Путіна, "якихось гарантій невступу України в НАТО немає", а є "формальні обмеження".
Він дозволив собі зневажливі зауваження на адресу президента України Володимира Зеленського, припустивши, що президент США Джо Байден відмовився обговорювати з Зеленським питання надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО, оскільки це, мовляв, заважатиме двосторонній зустрічі між Байденом і Путіним, яка пройде 16 червня у Женеві. "Можливо, просто вони йому (Зеленському. - Ред.) сказали: "знаєш що, ти зарано виліз, рано ще про це говорити. І не до місця ти виліз, тому що зараз намічається зустріч на вищому рівні двох президентів. Чого ти нам заважаєш? Псуєш нам обстановку перед самітом? Помовчати не міг кілька днів", - так Путін змалював своє бачення того, яким чином Байден розмовляв з Зеленським.
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Російський президент також вважає "розумними людьми" тих українців, які не підтримують вступ України до НАТО. Таких в Україні, за підрахунками Путіна, "щонайменше 50 відсотків". Вони, за словами російського президента, "розуміють, що вони не бажають опинитися на лінії вогню, вони не хочуть бути розмінною монетою і гарматним м'ясом".
Про росіян-некорінний народ України і форму збірної
Володимир Путін також прокоментував законопроєкт Зеленського "Про корінні народи України", у якому корінним народом не вказані росіяни. Він вирішив здійснити екскурс в історію, назвавши Україну "породженням радянського періоду". "Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили, в тому числі, союзні республіки і Україну. Можна згадати, що ці території прийшли до складу російської держави і процес їх возз'єднання з Росією почався в 1654 році після Переяславської Ради. І тоді ті люди, які проживали на цих територіях, а це, висловлюючись сучасною мовою, три області, - так ось, ці люди вважали і називали себе росіянами і православними", - стверджує Путін.
Тому, запевняє він, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".
Путін також зауважив, що не бачить нічого нового в зображенні на футболках української збірної карти України з контурами незаконно анексованого Росією Криму, мовляв, позиція Києва йому відома. На його переконання, тим самим українська влада "нехтує волевиявленням кримчан".
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Від президента до султана: палаци марнославства
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Від президента до султана: палаци марнославства
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