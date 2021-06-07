Зеленський - Байдену: Потрібен логістичний план вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 7 червня порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат. Про підсумки розмови двох лідерів повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує у вівторок, 8 червня, пресслужба президента України.

За словами Єрмака, Зеленським під час розмови з Байденом було відзначено, що "потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому", адже НАТО для України є "способом максимального захисту".

Обговорили Донбас, "Північний потік-2" і Кримську платформу

Ситуація на Донбасі обговорювалася двома лідерами дуже детально, стверджує Єрмак. За його словами, Володимир Зеленський "поінформував про реальну кількість російських військ, сконцентрованих біля наших кордонів, і тих, що були передислоковані в місця їхнього постійного розташування".

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Також зазначається, що значна частина розмови була присвячена питанню трансформації України "у прозору та конкурентну систему".

Напередодні у пресслужбі президента України за підсумками розмови повідомляли, що Байден запевнив Зеленського в тому, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня.

Торкнулися Байден та Зеленський й питання будівництва газопроводу "Північний потік-2". Президент США наголосив, що він є противником реалізації цього проєкту, а Зеленський акцентував увагу Байдена на тому, що "Північний потік-2" є не економічним проєктом, а "створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України".

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Також в Офісі президента України повідомили, що Джо Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що США будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Підтримка реформ та боротьби з корупцією

Речниця Білого дому Джен Псакі за підсумками розмови, зокрема, повідомила, що Байден та Зеленський обговорили стратегічне партнерство між двома країнами "на підтримку плану президента Зеленського боротися проти корупції та реалізувати порядок денний реформ". Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці у сфері енергетичної безпеки та боротьби з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, під час розмови між Зеленським та Байденом 7 червня останній запросив свого українського колегу здійснити візит до Вашингтона влітку цього року.