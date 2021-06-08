Генсек НАТО: Ми відкриємо новий розділ у трансатлантичних відносинах

Північноатлантичний альянс хоче усунути розбіжності епохи колишнього президента США Дональда Трампа та зосередитись на викликах безпеці, які становлять Росія та Китай. Про це перед початком саміту НАТО вранці у понеділок, 14 червня, заявив у Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він наголосив, що лідери країн-членів НАТО зберуться "у вирішальний момент для нашого союзу, і сьогодні ми відкриємо новий розділ у наших трансатлантичних відносинах''.

Столтенберг також заявив, що лідери країн НАТО також хочуть підтвердити "двосторонній підхід'' щодо Росії, що передбачає військове стримування, наприклад, розміщення військ Альянсу в країнах Балтії та Польщі, а також діалог.

Зустріч Байдена та Путіна

Цей саміт НАТО стане першим, в якому візьме участь президент США Джо Байден. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу проконсультуються з ним щодо його майбутньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка пройде 16 червня у Женеві. "Я впевнений, що лідери НАТО будуть раді можливості проконсультуватися з президентом Байденом перед його зустріччю з президентом Путіним", - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що діалог з РФ є проявом сили, а не слабкості Альянсу. "І тому ми вітаємо той факт, що президент Байден зустрінеться з президентом Путіним. І контроль над озброєннями - важливе питання. НАТО вітає продовження договору СНО-III, і нам потрібно працювати далі над прогресом у зусиллях щодо контролю над озброєннями", - зазначив генсек НАТО.