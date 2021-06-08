 Генсек НАТО: Ми відкриємо новий розділ у трансатлантичних відносинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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Генсек НАТО: Ми відкриємо новий розділ у трансатлантичних відносинах

НАТО хоче зосередитись на викликах безпеці, які становлять Росія та Китай, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Члени НАТО також проконсультуються з Джо Байденом щодо його зустрічі з Володимиром Путіним.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс хоче усунути розбіжності епохи колишнього президента США Дональда Трампа та зосередитись на викликах безпеці, які становлять Росія та Китай. Про це перед початком саміту НАТО вранці у понеділок, 14 червня, заявив у Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він наголосив, що лідери країн-членів НАТО зберуться "у вирішальний момент для нашого союзу, і сьогодні ми відкриємо новий розділ у наших трансатлантичних відносинах''.

Столтенберг також заявив, що лідери країн НАТО також хочуть підтвердити "двосторонній підхід'' щодо Росії, що передбачає військове стримування, наприклад, розміщення військ Альянсу в країнах Балтії та Польщі, а також діалог.

Зустріч Байдена та Путіна

Цей саміт НАТО стане першим, в якому візьме участь президент США Джо Байден. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу проконсультуються з ним щодо його майбутньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка пройде 16 червня у Женеві. "Я впевнений, що лідери НАТО будуть раді можливості проконсультуватися з президентом Байденом перед його зустріччю з президентом Путіним", - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що діалог з РФ є проявом сили, а не слабкості Альянсу. "І тому ми вітаємо той факт, що президент Байден зустрінеться з президентом Путіним. І контроль над озброєннями - важливе питання. НАТО вітає продовження договору СНО-III, і нам потрібно працювати далі над прогресом у зусиллях щодо контролю над озброєннями", - зазначив генсек НАТО.

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