Байден і Путін після саміту у Женеві проведуть окремі пресконференції

Президент США Джо Байден та президент Росії після зустрічі у Женеві 16 червня проведуть окремі пресконференції. Як повідомив у суботу, 12 червня, представник Білого дому, під час саміту передбачені робоча зустріч та зустріч у вужчому форматі, після чого Байден дасть пресконференцію.

Читайте також: Турне президента США Джо Байдена Європою. Йтиметься й про Україну?

Представник адміністрації США зазначив, що окрема пресконференція є "підхожим форматом, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які обговорювалися: як у сферах, де наші позиції, можливо, співпадатимуть, так і у сферах, де у нас є суттєві застереження", цитує інформагенція dpa.

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков 12 червня також повідомив агентству РИА "Новости", що Володимир Путін проведе після саміту окрему пресконференцію.

Нагадаємо, спільна пресконференція експрезидента США Дональда Трампа та Володимира Путіна під час попереднього саміту глав двох держав у Гельсінкі в 2018 році спричинила скандал. На ній Трамп заявив про невтручання Росії у вибори в США, чим поставив під сумнів достовірність даних спецслужб своєї країни. Згодом він виправдовувався, заявивши про "обмовку".

Європейське турне Байдена

Президент США Джо Байден здійснює перший візит до Європи після вступу на посаду на початку цього року. 10 червня він провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, а 11-13 червня бере участь у саміті Великої сімки на англійському курорті Карбіс-Бей. 14 червня передбачена участь Байдена у саміті НАТО в Брюсселі, а наступного дня відбудеться саміт ЄС-США. Зустріч з Володимиром Путіним у Женеві - останній пункт у європейському турне американського президента.