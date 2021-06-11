В Англії стартував триденний саміт Великої сімки

Вперше за майже два роки лідери країн Великої сімки (G7) зібралися на саміт, який відбудеться в очному форматі. Триденний саміт розпочався у п'ятницю, 11 червня, на курорті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл. Прем'єр Великобританії Борис Джонсон з дружиною вітав учасників зустрічі дотиками ліктів та короткими невимушеними розмовами про погоду та соціальне дистанціювання, повідомляє інформагенція AP.

Серед пріоритетних питань, які обговорюватимуть лідери семи провідних демократій світу та Євросоюзу - пандемія коронавірусу, захист клімату та біологічного різноманіття, а також посилення демократичних цінностей, повідомляє інформагентство AFP. У саміті вперше зі вступу на свої посади візьмуть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга. А для німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) це має бути остання зустріч у цьому форматі, адже вона більше не претендуватиме на посаду глави уряду ФРН після парламентських виборів у Німеччині восени цього року.

У п'ятницю лідери Великої сімки обговорюватимуть насамперед питання відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу, а також забезпечення кращого доступу до освіти дівчат.

У суботу, 12 червня, в центрі уваги учасників саміту будуть економічні та зовнішньополітичні питання. У переговорах візьмуть участь також представники Австралії, Південної Кореї, Південно-Африканської Республіки та Індії. У неділю, 13 червня, основним питанням для обговорення будуть кліматичні зміни на Землі.

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Країни G7 під час саміту також мають ухвалити рішення про пожертву одного мільярда доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам. Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer для цієї ініціативи, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон та представники країн ЄС - по 100 мільйонів доз вакцин.