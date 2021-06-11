 В Англії стартував триденний саміт Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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Новини

В Англії стартував триденний саміт Великої сімки

Серед пріоритетних питань порядку денного саміту G7 - подолання наслідків пандемії коронавірусу, захист клімату та посилення демократичних цінностей.

Лідери G7 та ЄС перед початком саміту у Карбіс-Беї

Лідери G7 та ЄС перед початком саміту у Карбіс-Беї

Вперше за майже два роки лідери країн Великої сімки (G7) зібралися на саміт, який відбудеться в очному форматі. Триденний саміт розпочався у п'ятницю, 11 червня, на курорті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл. Прем'єр Великобританії Борис Джонсон з дружиною вітав учасників зустрічі дотиками ліктів та короткими невимушеними розмовами про погоду та соціальне дистанціювання, повідомляє інформагенція AP.

Серед пріоритетних питань, які обговорюватимуть лідери семи провідних демократій світу та Євросоюзу - пандемія коронавірусу, захист клімату та біологічного різноманіття, а також посилення демократичних цінностей, повідомляє інформагентство AFP. У саміті вперше зі вступу на свої посади візьмуть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга. А для німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) це має бути остання зустріч у цьому форматі, адже вона більше не претендуватиме на посаду глави уряду ФРН після парламентських виборів у Німеччині восени цього року.

У п'ятницю лідери Великої сімки обговорюватимуть насамперед питання відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу, а також забезпечення кращого доступу до освіти дівчат.

У суботу, 12 червня, в центрі уваги учасників саміту будуть економічні та зовнішньополітичні питання. У переговорах візьмуть участь також представники Австралії, Південної Кореї, Південно-Африканської Республіки та Індії. У неділю, 13 червня, основним питанням для обговорення будуть кліматичні зміни на Землі.

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Країни G7 під час саміту також мають ухвалити рішення про пожертву одного мільярда доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам. Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer для цієї ініціативи, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон та представники країн ЄС - по 100 мільйонів доз вакцин.

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


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