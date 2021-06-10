Меркель зустрінеться з Байденом 15 липня у Вашингтоні

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) проведуть робочу зустріч у Білому домі 15 липня. Про це повідомила пресслужба Білого дому у п'ятницю, 11 червня.

Представниця федерального уряду Німеччини теж підтвердила дату поїздки. "Ми можемо підтвердити, що канцлерка здійснить робочий візит до Вашингтона 15 липня на запрошення президента США Джо Байдена", - заявила речниця уряду і додала, що деталі поїздки оголосять пізніше, передає агенція Reuters.

Очікується, що Меркель та Байден вперше з моменту вступу на посаду президента США зустрінуться на вихідних у кулуарах саміту Великої сімки у Корнуоллі.

ЗМІ: Меркель та Байден обговорять "Північний потік-2"

Раніше німецьке видання Handelsblatt повідомляло, що Меркель готується до поїздки у Вашингтон для вирішення суперечки з урядом США щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Поїздка стане першим візитом канцлерки до столиці США після перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

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