Турне президента США Джо Байден Європою. Йтиметься й про Україну?

Вісім днів, чотири саміти, три країни. План першої поїздки Джо Байдена до Європи як президента США наповнений зустрічами. Байден візьме участь у саміті Великої сімки (G7) в Карбіс-Бей у Великобританії, а також у саміті НАТО й саміті ЄС - США, які відбудуться в Брюсселі. Після переговорів із союзниками - зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. Також заплановано безліч двосторонніх переговорів, у тому числі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), і коротка аудієнція з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ у Віндзорському палаці.

Байден сподівається на союз з ЄС проти Китаю

Як дав зрозуміти перед відльотом з Вашингтона радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван, поїздка нового президента США, в першу чергу, спрямована на об'єднання західних демократій проти авторитарних систем у Росії і, особливо, в Китаї. Тим часом, з точки зору європейців, за словами одного з дипломатів ЄС, цілями самітів є "боротьба з пандемією, захист клімату та переваги, які ліберальні демократії можуть принести світу".

Саме тому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який головує на зустрічі G7, запросив як гостей на неї також інші великі демократичні країни, такі як Індія, Південна Африка, Австралія і Південна Корея. Джонсон, який після Brexit хоче представити свою країну як лідера світової громадської думки, мріє про новий "альянс демократичних держав".

Яна Пульєрін

Але президент США не може розраховувати на те, що під час цієї першої поїздки йому вдасться створити міцний "союз проти Китаю", каже в інтерв'ю DW політологиня Яна Пульєрін (Jana Puglierin), керівниця берлінського офісу Європейської ради міжнародних відносин (ECFR). Франція та Німеччина, зокрема, мають свої власні уявлення про політику щодо Китаю. Вони, як і раніше, прагнуть співпраці з Пекіном в економіці та в питаннях захисту клімату. Хоча ЄС і запровадив нові санкції проти китайських громадян через репресії проти уйгурської меншини, він не окреслив свою позицію щодо ситуації в Гонконзі так само чітко, як це зробили США.

Головне очікування Джо Байдена від серії самітів - це чітке зобов'язання про збільшення інвестицій з боку Заходу, націлених на те, щоб стримати китайський вплив в Африці й Східній Європі. "Передбачається, що результатом саміту G7 стане створення глобального інфраструктурного партнерства з економіками, що розвиваються, для переходу до більш екологічних технологій. Це повинно стати альтернативою ініціативи "Один пояс - один шлях", яка не має на увазі стримування Китаю", - пояснює Яна Пульєрін. Американці також хочуть, щоб НАТО приділяв більше уваги військовим загрозам, що походять від Китаю. Росія як головна загроза в Європі, проте, не повинна залишатися поза увагою.

Відмінність візиту Байдена від Трампа

Від зустрічі президентів США й Росії в Женеві наступного тижня у Яни Пульєрін великих очікувань немає. Конфлікти з Росією з приводу України й Білорусі зайшли в глухий кут. Важливо, щоб Джо Байден зміг дати Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що Захід виступає єдиним фронтом. Таким чином, з точки зору США, низка самітів стане хорошою можливістю синхронізувати позиції.

Містечко Карбіс-Бей у Корнуоллі - місце проведення саміту G7

На відміну від свого попередника Дональда Трампа, Джо Байден бачить у європейцях не супротивників, а цінних партнерів, вважає Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer), експерт із зовнішньої політики партії Зелених у Європарламенті. Дипломати ЄС, які ведуть підготовку до самітів, налаштовані вкрай оптимістично. "Тут панує хороша атмосфера. Всі учасники зустрічі висловлюють готовність до подальшої взаємодії. Це радикально відрізняється від того, що було раніше", - розповідає DW один з дипломатів.

Очікується, що саміт між лідерами США та ЄС, який відбудеться наступного тижня, буде присвячений поверненню до нормального русла після торгових конфліктів і скасування штрафних мит, запроваджених президентом Трампом. У Брюсселі кажуть, що, судячи з проєкту декларації саміту, все виглядає дуже багатонадійно. Але Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин застерігає від зайвої ейфорії. Європейці, крім того, не впевнені, чи Джо Байден неухильно дотримуватиметься нового курсу міжнародного співробітництва.

Спірні моменти між ЄС і США залишаються

У відносинах між США і ЄС залишається й достатньо спірних моментів, таких як виведення військ з Афганістану, дискусія навколо газопроводу "Північний потік - 2" або пропозиція США тимчасово скасувати патент на вакцини від короновірусної хвороби. Останній пункт має опір з боку ЄС - Брюссель радше готовий погодитися на більш широке ліцензування виробництва препаратів від коронавірусу.

У Корнуоллі лідери Великої сімки вперше за два роки зустрічаються віч-на-віч

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче, щоб багаті країни передали якомога більше доз вакцин біднішим державам. ЄС уже експортує більшу частину виробленої ним вакцини. Тепер цей приклад повинні наслідувати США й Великобританія, щоб ініціатива ООН COVAX могла збільшити обсяг поставок.

На мальовничому узбережжі на південному заході Великобританії лідери країн "великої сімки" зустрічаються віч-на-віч вперше за два роки. "Це неймовірно полегшує роботу в порівнянні з часом розпалу пандемії", - визнав у розмові з DW один з дипломатів ЄС. Проте і членам делегацій, і акредитованим журналістам доводиться дотримуватися суворих обмежень й робити тести на коронавірус.

Нинішній саміт істотно відрізняється від попереднього, який відбувся в 2019 році у французькому місті Біарріц. Акцій протесту, котрі традиційно супроводжують подібного роду зустрічі, також менше: через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Oxfam, Attac та інші організатори протестів очікують набагато меншої кількості протестувальників. Піклуються про безпеку учасників триденного саміту близько 6000 поліцейських.