 Путін заявив про ″серйозну кризу″ у відносинах США та Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

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Путін заявив про "серйозну кризу" у відносинах США та Росії

За кілька днів до зустрічі в Женеві з президентом США Джо Байденом глава російської держави Володимир Путін заявив, що відносини США і РФ "досягли дна" за останні роки.

Джо Байден (л) і Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві

Джо Байден (л) і Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві

Відносини між РФ і Сполученими Штатами перебувають у "серйозній кризі", заявив президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News, частину якого поширили у ніч на суботу, 12 червня. 

"Ми маємо двосторонні відносини, які досягли дна за останні роки", - сказав Путін, передає агенція dpa.

Також Путін зазначив, що нинішній президент США Джо Байден, з яким у глави Кремля запланована зустріч, кардинально відрізняється від свого попередника Дональда Трампа, якого Путін описав як "надзвичайну, талановиту і колоритну людину".

З іншого боку, Байден - це людина, яка практично все своє доросле життя провела в політиці, сказав Путін. За словами президента РФ, у Байдена є деякі переваги і недоліки, але безумовно, не імпульсивні дії від імені президента США.

Нагадаємо, Байден і Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Раніше Байден заявив, що США хочуть "стабільних і передбачуваних відносин" з Росією і не шукають з нею конфлікту.

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