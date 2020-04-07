 ″Пообіцяти краще майбутнє″: Байден та Джонсон підписали нову Атлантичну хартію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2021

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Новини

"Пообіцяти краще майбутнє": Байден та Джонсон підписали нову Атлантичну хартію

Джо Байден розпочав своє європейське турне із зустрічі з Борисом Джонсоном. Вони підписали спільну декларацію, яку назвали "новою Атлантичною хартією".

Джо Байден (ліворуч) та Борис Джонсон під час їхньої зустрічі, 10 червня 2021 року

Джо Байден (ліворуч) та Борис Джонсон під час їхньої зустрічі, 10 червня 2021 року

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон домовилися про оновлення Атлантичної хартії, яку у 1941 році під час Другої світової війни уклали лідери цих двох країн - тодішні прем'єр Великобританії Вінстон Черчилль та президент США Франклін Рузвельт. Згодом цей документ послужив основою для створення Організації Об'єднаних Націй.

Нову Атлантичну хартію Байден та Джонсон підписали у четвер, 10 червня, на курорті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл, під час їхньої першої особистої зустрічі з часів приходу Байдена до влади у США.

У документі обидві країни погодилися "спільно працювати над втіленням їхнього бачення більш мирного та заможного майбутнього". "Ми зобов'язуємося працювати спільно з усіма партнерами, які поділяють наші демократичні цінності, та протистояти зусиллям тих, хто хоче підірвати наші союзи та інституції", - йдеться, зокрема, у новій Атлантичній хартії. У документі також враховуються нові загрози, такі як кіберзлочинність, зміна клімату та пандемії.

Джонсон наголосив, що співпраця між Великобританією та США у відновленні після коронавірусної кризи має "вирішальне значення для майбутньої стабільності та добробуту світу". "80 років тому президент США та британський прем'єр стояли пліч-о-пліч, щоб пообіцяти краще майбутнє. Сьогодні ми робимо те ж саме", - зауважив Джонсон, цитує агенція dpa. Байден також наголосив на "особливих зв'язках" між британцями та американцями.

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Нагадаємо, 9 червня Джо Байден розпочав свій перший після обрання президентом США візит до Європи. Першою він відвідує Великобританію. 11-13 червня Байден візьме участь у саміті Великої сімки (G7) у англійському Карбіс-Беї. Після триденного саміту Байден разом із дружиною відвідає у Віндзорському замку королеву Великобританії Єлизавету ІІ. Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня у Брюсселі. Наступного дня за його участі у Брюсселі відбудеться саміт ЄС-США. А на 16 червня запланована зустріч Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві.

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