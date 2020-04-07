"Пообіцяти краще майбутнє": Байден та Джонсон підписали нову Атлантичну хартію

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон домовилися про оновлення Атлантичної хартії, яку у 1941 році під час Другої світової війни уклали лідери цих двох країн - тодішні прем'єр Великобританії Вінстон Черчилль та президент США Франклін Рузвельт. Згодом цей документ послужив основою для створення Організації Об'єднаних Націй.

Нову Атлантичну хартію Байден та Джонсон підписали у четвер, 10 червня, на курорті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл, під час їхньої першої особистої зустрічі з часів приходу Байдена до влади у США.

У документі обидві країни погодилися "спільно працювати над втіленням їхнього бачення більш мирного та заможного майбутнього". "Ми зобов'язуємося працювати спільно з усіма партнерами, які поділяють наші демократичні цінності, та протистояти зусиллям тих, хто хоче підірвати наші союзи та інституції", - йдеться, зокрема, у новій Атлантичній хартії. У документі також враховуються нові загрози, такі як кіберзлочинність, зміна клімату та пандемії.

Джонсон наголосив, що співпраця між Великобританією та США у відновленні після коронавірусної кризи має "вирішальне значення для майбутньої стабільності та добробуту світу". "80 років тому президент США та британський прем'єр стояли пліч-о-пліч, щоб пообіцяти краще майбутнє. Сьогодні ми робимо те ж саме", - зауважив Джонсон, цитує агенція dpa. Байден також наголосив на "особливих зв'язках" між британцями та американцями.

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Нагадаємо, 9 червня Джо Байден розпочав свій перший після обрання президентом США візит до Європи. Першою він відвідує Великобританію. 11-13 червня Байден візьме участь у саміті Великої сімки (G7) у англійському Карбіс-Беї. Після триденного саміту Байден разом із дружиною відвідає у Віндзорському замку королеву Великобританії Єлизавету ІІ. Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня у Брюсселі. Наступного дня за його участі у Брюсселі відбудеться саміт ЄС-США. А на 16 червня запланована зустріч Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві.