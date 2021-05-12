Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини

108 474 кіберзлочини було зареєстровано в 2020 році в Німеччині. Такі дані містяться в щорічній доповіді німецького Федерального управління кримінальної поліції (BKA). Це майже на 8 відсотків більше, ніж у 2019 році. При цьому число незареєстрованих злочинів у мережі може бути набагато "вище середнього", вважає експерт цього відомства Карстен Майвірт (Carsten Meywirth). З квітня 2020 року він очолює в BKA спеціальний відділ, який займається розслідуванням кіберзлочинів, число яких стрімко зростає.

Німеччина як один з економічних та інноваційних центрів є привабливою метою для хакерів з усього світу. Має значення і її геостратегічне розташування - в самому серці Європи. "Вплив у ЄС і членство в НАТО роблять Німеччину однією з основних цілей для кіберзлочинців", - каже Карстен Майвірт.

Він зазначає, що під час пандемії у хакерів з'явилися нові цілі: портали, пов'язані з виробництвом і розподілом вакцини, навчальні платформи, сервери, що дозволяють працювати в режимі хоум-офісу. Особливо цікавить кіберзлочинців весь ланцюг постачання й розподілу вакцин проти коронавірусу, оскільки "якщо вийде з ладу хоча б одне підприємство, задіяне в цьому, це буде мати величезні наслідки для суспільства", каже Майвірт.

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Цифровий шантаж - нова форма кіберзлочинності

Відсоток розкриття кіберзлочинів у 2020 році був низький, на рівні 32,6 відсотка. У загальній кримінальній статистиці цей показник удвічі вищий - 58,4 відсотка. І це при тому, що багато підприємств, які постраждали від злочинних дій хакерів, не звертаються до поліції. Тому про чимало кіберзлочинів просто нічого не відомо.

Карстен Майвірт

Особливо висока, за даними BKA, загроза шантажу в інтернеті, для чого використовують спеціальні шкідливі програми. Хакери можуть "додатково погрожувати витоком інформації" з комп'ютерів, атакованих таким вірусом, вимагаючи від їхніх власників викупу. Кіберзлочини за таким сценарієм у разі успіху приносять зловмисникам більший прибуток. Тому число таких злочинів у мережі не дивує Свена Герпіґа (Sven Herpig), експерта з берлінського фонду Neue Verantwortung. "Злочинці, які за цим стоять, таким чином отримують величезні гроші", - каже він в інтерв'ю DW.

Низький відсоток розкриття кіберзлочинів експерт не вважає важливим показником. Найголовніше, на його думку, не допустити великої шкоди внаслідок хакерських атак. І для цього, з його точки зору, Німеччина добре оснащена. Стратегічно важливі об'єкти інфраструктури за допомогою відповідних законів захищені краще, ніж в інших країнах. Плюсом є і федералізм у Німеччині. Кіберзахист є завданням не уряду в Берліні, каже експерт, а влади всіх федеральних земель. І важливу роль у цьому відіграють, зокрема, земельні управління кримінальної поліції та відомства з охорони конституції.

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Кіберзлочинність зі Східної Європи і азійських країн

Стурбованість у експерта викликає те, що на практиці не приділяється достатньо уваги захисту від кіберзлочинів. IT-безпека повинна бути посилена у всіх сферах: на підприємствах, в держструктурах, в домогосподарствах. Атака, подібна до тієї, що її кілька днів тому було здійснено на трубопровід у США, можлива і в Німеччині. "Метою злочинців є ті об'єкти, які приносять більше грошей. Усе, що в цифровому форматі, може піддатися хакерській атаці в разі недостатнього захисту", - пояснює Свен Герпіґ.

Під час пандемії кількість кіберзлочинів зросла

За даними BKA, більшість кіберзлочинців перебувають у Східній Європі, перш за все, в Росії. Свен Герпіґ також вказує на азійські країни, до яких прикута увага національних і міжнародних спецслужб. У той час як Китай вдається до класичного економічного шпигунства, полюючи за патентами заради зміцнення національної економіки, інтереси Північної Кореї спрямовані на реалізацію власної ядерної програми, пояснює він. Усе це часто відбувається за рахунок німецьких фірм, які в результаті кібератак зазнають величезних збитків. За даними галузевого об'єднання Bitkom, таким чином у ФРН у 2019 році було завдано шкоди на суму 1,3 мільярда євро.

Як кіберзлочинці отримують доступ до особистих даних

Серед майже 25 тисяч підозрюваних у скоєнні кіберзлочинів, якими на даний момент займається BKA, йдеться і про хакерів-одинаків, і про організовані групи. Існує ціла підпільна індустрія, яка дозволяє придбати все необхідне для здійснення кіберзлочину, розповідає Карстен Майвірт.

Важливим інструментом, що його використовують при здійсненні кіберзлочинів, він називає вкрадені особисті та банківські дані: прізвища, адреси, номери кредитних карток. Сотні мільйонів таких даних були викрадені з соціальних мереж. "Це сировина для хакерів, яку вони потребують для планування й здійснення злочинів", - говорить експерт BKA.

У січні 2021 року співробітникам відомства вдалося виявити і знешкодити одну з найнебезпечніших програм, якою користувалися хакери - Emotet. Це стало можливим завдяки співпраці спецслужб восьми країн: Німеччини, Нідерландів, України, Литви, Франції, Великобританії, Канади та США.

Однак і в 2021 році, на тлі пандемії, злочинність в мережі надалі процвітає. Тому BKA мобілізує фінансові й людські ресурси для посилення своїх структур, що займаються розслідуванням цього виду злочинів. "Ми приділяємо велику увагу тому, щоб підготувати персонал, який у технічному плані зможе протистояти кіберзлочинцям", - каже Карстен Майвірт.