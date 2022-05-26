У Литві збирають гроші на купівлю ударного дрона Bayraktar для ЗСУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 26 травня (час київський).

В німецькому уряді вірять, що ЄС домовиться про нафтове ембарго

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Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вважає, що Європейському Союзу вдасться досягти згоди щодо запровадження ембарго на російську нафту, попри спротив з боку Угорщини. При цьому він дав зрозуміти, що час для досягнення цього рішення є обмеженим.

Роберт Габек

З огляду на кілька днів, які залишаються до наступного саміту ЄС, що відбудеться 30-31 травня, Габек наголосив: "Я вважаю, що це є (часовим. - Ред.) коридором, коли або ми досягаємо згоди, або повинні подумати про інші інструменти".

На переконання міністра, Європа має лишатися об'єднаною, тому всі країни повинні робити зусилля для зниження залежності від постачання російської нафти. "Це стосується також й Угорщини", - зазначив Габек.

Читайте детальніше: В німецькому уряді вірять, що ЄС домовиться про ембарго на нафту з РФ

Пів мільйона українців добре ставляться до Росії - опитування

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Лише два відсотки громадян України добре ставляться до Росії, у той час як 92 відсотки – погано. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), результати якого оприлюднили в четвер. При цьому у КМІС зазначають, що два відсотки - це близько пів мільйона українців. До початку війни, на початку лютого, до Росії добре ставилися 34 відсотки населення України.

Найбільшу частку респондентів, які продовжують добре ставитися до Росії, соціологи зафіксували на сході України - 4 відсотки. У центрі України таких лише два відсотки, на півдні та заході країни - по одному відсотку.

Опитування також засвідчило, що понад половина українців (53 відсотки) через російське вторгнення в Україну відчувають гнів, обурення, ненависть та огиду, при цьому 52 відсотки громадян відчувають гордість за Україну та українську армію. Тривогу, страх та жах відчувають 38 відсотків опитаних, сім відсотків - пригніченість та заціпеніння, шість відсотків - сором, а три відсотки - захват.

У Литві збирають гроші на купівлю Україні "Байрактара"

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав жертвувати гроші на купівлю безпілотника типу Bayraktar для української армії. "Литовці купують Bayraktar для України. За один день зібрано мільйон євро (потрібно п’ять мільйонів євро)", - написав він у Twitter, додавши в дописі реквізити для перерахунку коштів.

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Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські солдати зводять вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. "На сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони", - повідомив він в ефірі "Крим.Реалії".

За його словами, перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. "Створена система управління, створена система логістичного забезпечення, все відновлено через залізницю, через повітряний шлях в тому числі, активно використовуються захоплені порти. Активно використовують аеродроми, безпосередньо в Мелітополі. Це і для базування авіації, і для доставки вантажів. Таким чином противник закріплюється", - констатував Скібіцький.

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Верховний суд РФ переніс на 29 червня розгляд вимоги генеральної прокуратури про визнання українського полку "Азов" терористичною організацією та заборону його діяльності в Росії, повідомляють російські ЗМІ. Спершу засідання мало пройти в четвер. Воно відбуватиметься в закритому режимі.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розмістив у Twitter іронічне повідомлення з ілюстрацією, яким висміюється позиція німецької влади щодо військової допомоги Україні. На фото з написом "Німецька зброя вже на шляху до нас" зображений равлик, до якого прикріплений патрон. "Авжеж. Не можна дозволити Росії виграти цю війну", - зіронізував Мельник, коментуючи зволікання Берліна у постачанні важкої зброї Києву.

ЄС: "Паспортизацію" Росією жителів Херсонщини ніколи не визнають

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Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що "паспортизація", яку російська окупаційна влада планує здійснити в Херсонській області, ніколи й ніким не буде визнана. "Російські окупаційні сили змушені були відмовитися від усіх ідей щодо "референдуму" у херсонському регіоні через брак підтримки. Чому вони думають, що зараз запланована "паспортизація" матиме більше розуміння? У будь-якому разі, ніхто не визнає будь-які дії такого роду, ніколи", - написав дипломат у Twitter.

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До російської Держдуми депутати внесли законопроєкт, яким пропонується ув'язнювати росіян до 20 років за участь у військових діях на території іноземної держави з метою, що суперечить "інтересам РФ". Також пропонується внести до карного кодексу РФ статтю про "конфіденційне співробітництво" з іноземними спецслужбами (покарання - від двох до восьми років позбавлення волі) та статтю про публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави (штраф або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років).

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Повітряно-десантні війська Росії (російська абревіатура - ВДВ) були широко залучені до кількох операцій армії РФ під час війни в Україні, які завершилися "значними тактичними поразками", повідомляє британська військова розвідка.

Серед таких операцій, зокрема, спроба наступу на Київ у березні з використанням аеродрому в Гостомелі, наступ у квітні на Ізюмському напрямку, який забуксував, а також останні невдалі спроби форсування річки Сіверський Донець, які завершилися для росіян великими втратами.

У розвідці міністерства оборони Великобританії зазначають, що повітряно-десантні війська РФ налічують близько 45 тисяч військових, які є переважно контрактниками, вважаються елітними підрозділами та отримують вищу оплату. "ВДВ залучалися до місій, для яких краще підходила більш важко озброєна піхота, і понесли важкі втрати під час кампанії. Їхня суперечлива ефективність, вірогідно, свідчить про стратегічне неефективне управління їхнім потенціалом та про провал Росії у забезпеченні переваги в повітрі", - робить висновок британська розвідка.

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Європейський Союз, США та Великобританія заявили про створення Консультативної групи щодо особливо тяжких злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) для координації зусиль з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців за звірства, скоєні під час війни в Україні.

"ACA посилить нинішні зусилля ЄС, США та Великобританії щодо притягнення до відповідальності за особливо тяжкі злочини в контексті агресивної війни Росії, що триває, проти України. Вона (група. - Ред.) просуватиме зобов'язання, взяті на себе Європейським Союзом, Сполученими Штатами та Сполученим Королівством, щоб продемонструвати міжнародну підтримку та солідарність у цей вирішальний історичний момент для України", - йдеться у спільній заяві. Головною місією групи є підтримка підрозділів Офісу генерального прокурора України, які займаються розслідуванням воєнних злочинів.

Ізраїль не дозволив Німеччині постачати Україні ракети Spike - Axios

++09.24++

Ізраїль відхилив прохання США дозволити Німеччині постачати Україні протитанкові ракетні комплекси Spike, вироблені у ФРН за ізраїльською технологією та ліцензією.

Spike

Про це повідомило американське видання Axios із посиланням на представників США та Ізраїлю. За інформацією видання, генеральний директор ізраїльського міністерства оборони Амір Ешель під час переговорів із офіційними особами Пентагону у Вашингтоні сказав, що Ізраїль постачатиме Україні лише нелетальне військове обладнання.

Читайте детальніше: Ізраїль не дозволив постачати Україні ракети Spike - Axios

++08.57++

Російські війська обстріляли протягом доби 25 травня 41 населений пункт у Донецькій і Луганській областях, унаслідок чого шестеро людей загнули, 12 були поранені. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у ранковому зведенні.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська, намагаючись штурмувати українську оборону поблизу Устинівки, наносили артилерійські удари по цьому селу та розташованому поряд місту Лисичанськ. "Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один - в самому Лисичанську", - написав він у соцмережах. Один із російських снарядів влучив у центр надання гуманітарної допомоги. Також пошкоджені 27 багатоповерхівок і приватних будинків, будівля підприємства "Імпульс" у Сєвєродонецьку, будинок культури та центр надання адміністративних послуг у Лисичанську.

У свою чергу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив вночі четверга про авіаудар по Краматорську та ракетний обстріл Покровська.У Краматорську снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, ударною хвилею пошкодило вікна в прилеглих будинках. У Покровську пошкоджені три інфраструктурні об'єкти. Вранці очільник області повідомив про смерть чотирьох цивільних у Лимані, Сидоровому та Берестовому. 12 мирних жителів області дістали поранення.

Deutsche Bahn планує більше підтримувати Україну в експорті зерна

++08.26++

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn планує активніше підтримувати Україну в експорті зерна.

"Враховуючи загрозу голоду в деяких регіонах планети та величезну потребу в експорті мільйонів тонн українського зерна на світові ринки, ми будемо організовувати відправку додаткових ешелонів у координації з федеральним урядом", - повідомила керівниця відділу вантажних перевезень DB Зігрід Нікутта (Sigrid Nikutta) газетам видавничої групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Deutsche Bahn

Зараз DB Cargo з дочірніми компаніями у Польщі та Румунії щодня відправляє кілька ешелонів з українським зерном у різні морські порти. "Тепер ідеться про розширення цього сільськогосподарського експорту. Метою є стабільне з'єднання з морськими портами Північного, Чорного та Середземного морів", - сказала Нікутта.

++08.02++

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) хочуть відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому російським військам Енергодарі, заявив генеральний директор Маріано Гроссі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. "МАГАТЕ прагне відвідати українську Запорізьку АЕС, окуповану російськими військами, щоби переконатися, що 30 тисяч кілограмів плутонію, які зберігаються там, і 40 тисяч кілограмів збагаченого урану не були використані для інших цілей", - сказав він.

Генштаб ЗСУ: Росія намагається взяти під повний контроль Лиман

++07.39++

Головні зусилля армії РФ на Донецькому напрямку зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман і спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. При цьому росіяни використовують артилерію та штурмову авіацію для завдання ударів по позиціях підрозділів ЗСУ та цивільній інфраструктурі регіону. "Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Facebook

Також окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ Слов'янськ. З цією метою вони обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок. На Слобожанському напрямку солдати РФ здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження військ ЗСУ. Також вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Повідомляється також про кілька невдалих спроб наступу армії РФ - зокрема, на Бахмутському напрямку в районах Комишувахи, Липового і Нагірного, на Авдіївському напрямку - в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, на Новопавлівському напрямку - в районі Золотої Ниви, на Криворізькому напрямку - в районі Миколаївки. "На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав", - також повідомляють у генштабі.

++07.25++

За минулу добу українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook. Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала удару по позиціях армії РФ, знищивши особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. На Донецькому та Луганському напрямках 25 травня відбили десять атак російської армії, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та п'ять безпілотників типу "Орлан-10".

++05.30++

Усі зацікавлені сторони повинні докладати зусиль до врегулювання конфлікту навколо України мирним шляхом через переговори, а не нагнітати напруженість, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І у телефонній розмові з французькою колегою Катрін Колонна, повідомило МЗС КНР.

++04.50++

Країни Євросоюзу заморозили близько 23 мільярдів євро (24,5 мільярда доларів) міжнародних резервів Центрального банку Росії, повідомив єврокомісар з питань юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс. Раніше російська влада визнала, що близько половини резервів Центробанку - близько 300 мільярдів доларів - заморожені через західні санкції. З них "тільки менше однієї десятої перебуває в ЄС", зазначив єврокомісар, пославшись на дані з 27 країн Євросоюзу.

++04.20++

Внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ економіці України завдано збитків у розмірі 600 мільярдів доларів, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

++03.55++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс під час візиту до Боснії та Герцеговини закликала західних партнерів Сполученого королівства забезпечити перемогу України та застерегла від спроб умиротворення Росії. "Ми маємо бути невблаганними у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. Ми не можемо зараз прибрати ногу з педалі газу", - цитує витримки з виступу Трас МЗС Великобританії.

++03.20++

Італія, Угорщина та Кіпр підтримали внесення до проекту підсумкової заяви засідання лідерів ЄС пункту про необхідність мирних переговорів між Україною та Росією, повідомляє агентство Reuters. Саміт проходитиме 30-31 травня.

++03.00++

Перспектива ядерного конфлікту в Україні стала можливою, заявив керівник дирекції з координації надзвичайного гуманітарного сприяння Управління координації гуманітарних питань ООН Рамеш Раджасінгхам.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також сказав, що "загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною. "Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення - це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", - пояснив Гутерреш під час виступу у Раді безпеки ООН.

++02.10++

У Росії має зберегтися доступ до інтернету, щоб до країни надходила інформація, заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс. "Ми закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету, щоб інформація продовжувала надходити в країну, а інтернет залишався вільним та відкритим усередині самої Росії", - сказав Прайс.

++01.50++

Німецька енергетична компанія RWE підписала в Давосі попередню угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Німеччини зі США з американською Sempra Infrastructure, повідомив на своїй сторінці в LinkedIn глава RWE Маркус Креббер (Markus Krebber).

За його словами, наступним кроком стане укладання 15-річного контракту, згідно з яким до Німеччини зі США надходитимуть близько 2,25 мільйона тонн ЗПГ на рік.

++01.35++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вимагав негайно вивести війська РФ з України та звернувся до Володимира Путіна. "Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!" - сказав Штайнмайєр під час виступу з нагоди Дня німецьких католиків у Штутгарті.

Президент ФРН також звернув увагу на те, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише народ України". Через те, що в українських портах блокуються мільйони тонн зерна, світові ціни на зерно різко зросли. "Багатьом районам світу загрожує голод і смерть найближчими місяцями, особливо у Східній та Південній Африці", - попередив Штайнмайєр.

Читайте детальніше: Штайнмаєр закликав Путіна до переговорів з Зеленським

++01.15++

Війська РФ та так званої "ЛНР" здійснили артилерійський обстріл центра міста Лисичанськ. Внаслідок обстрілу постраждалих немає, але пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі місцевих мешканців, повідомляє Національна поліція України у Facebook. Снарядами пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, приміщення готелю, гаражі та приміщення центру надання гуманітарної допомоги. Також, внаслідок обстрілу, пошкоджено один із автомобілів, який доставляє у місто гумдопомогу.

++01.05++

Збройні сили України, розвідка і всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. "Подекуди ворог сильно переважає - технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення - вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається", - сказав він. За словами Зеленського, "ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень".

++00.40++

У правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) повідомили про неформальну домовленість країн НАТО не постачати в Україну західні бойові танки та БМП без попереднього узгодження. За даними німецької агенції новин dpa, в Альянсі побоюються, що Москва розцінить такі поставки як провокацію.

Як зазначив представник фракції СДПН у Бундестазі Вольфґанґ Гельміх (Wolfgang Hellmich), усі партнери по НАТО поки що дотримувалися цієї неформальної угоди, а комітет Бундестагу з оборони був "повністю поінформований" про угоди в середині травня. Гельміх також повідомляв раніше про рішення НАТО не постачати Україні важкі бойові танки - "ні Leclerc, ні Leopard".

++00.05++

Дивитись відео 02:53 Дружини бійців "Азова" розповіли, чи вірять у визволення своїх чоловіків (18.05.2022)

Верховний суд Росії розгляне адміністративний позов генеральної прокуратури про визнання загону спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією та заборону її діяльності в РФ. Як повідомили раніше "Інтерфаксу" у суді, засідання пройде у закритому від слухачів режимі. Зараз слідчий комітет Росії розслідує низку кримінальних справ щодо учасників полку "Азов", які, за версією Москви, "причетні до вбивства мирних громадян Донбасу".

Нагадаємо, полк "Азов" був заснований у 2014 році українськими радикальними націоналістами. Згодом полк був інтегрований у Нацгвардію як загін спеціального призначення. Саме існування "Азова" роками було улюбленою темою російської пропаганди. Оголосивши про "денацифікацію" як про офіційну мету війни, Росія прагне знищити тих, кого вона називає "нацистами".

Читайте також: Полонені з "Азовсталі": у Росії їм загрожує страта?

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