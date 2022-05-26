Ізраїль не дозволив постачати Україні ракети Spike - Axios

Ізраїль відхилив прохання Сполучених Штатів Америки дозволити Німеччині постачати Україні протитанкові ракетні комплекси Spike, вироблені у ФРН за ізраїльською технологією та ліцензією. Про це ввечері у середу, 25 травня, повідомило американське видання Axios з посиланням на представників США та Ізраїлю.

За інформацією видання, генеральний директор міністерства оборони Ізраїлю Амір Ешель відвідав два тижні тому Вашингтон для переговорів із офіційними особами Пентагону щодо співпраці в галузі безпеки. В рамках візиту з Ешелем зустрівся заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль. Представник Пентагону, за даними Axios, запитав у Ешеля, чи надасть Ізраїль дозвіл Німеччині на передачу протитанкових ракет Spike Україні. "Ешель відхилив цей запит, сказавши Калю, що Ізраїль постачатиме Україні лише нелетальне військове обладнання", - зауважує видання з посиланням на власні джерела.

Також Axios посилається на слова неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника, який заявив, що Ізраїль занепокоєний вірогідністю вбивства російських військових зі зброї ізраїльського виробництва, бо це може призвести до того, що РФ нашкодить безпековим інтересам Ізраїлю в Сирії.

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За інформацією видання, коли міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц відвідав Вашингтон минулого тижня, питання про ракетні поставки не обговорювалося на його зустрічах з очільником Пентагону Ллойдом Остіном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Протитанкові ракетні комплекси Spike виробляються на заводі в Німеччині, що належить Ізраїлю. Згідно з ліцензією, Ізраїль має схвалити будь-яку передачу ракет третій стороні.

18 травня міноборони Ізраїлю повідомило, що відправило до України 2000 шоломів та 500 захисних жилетів.

23 березня президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю, наголосив на небажанні Ізраїлю продавати Україні оборонну систему "Залізний купол". "Всі знають, що ваші системи протиракетної оборони найкращі, і що ви точно можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв", - сказав він.