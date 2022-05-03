МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистів"

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії заявило, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві". Так зовнішньополітичне відомство РФ відреагувало у вівторок, 3 травня, на критику ізраїльським міністром закордонних справ Яіром Лапідом слів глави МЗС РФ Сергія Лаврова про євреїв.

"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, що багато у чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму у Києві", - написало російське міністерство в Twitter.

Повідомлення містить посилання на заяву МЗС Росії, в якій міністерство начебто "роз'яснює, чи є в Україні неонацисти". В ній згадується єврейське походження президента України Володимира Зеленського і зазначається, що це "не гарантія захисту від розгулу неонацизму у країні". Російське МЗС звинувачує ізраїльську владу в тому, що та "ігнорує" і "не помічає" того, що начебто Зеленський "покриває неонацистів, прикриваючись своїм єврейським походженням".

Крім того, МЗС РФ закидає президенту Латвії Егілсу Левітсу, що той нібито "успішно прикриває реабілітацію "Ваффен СС" у своїй країні".

Скандальне інтерв'ю Лаврова

1 травня в ефірі італійського телеканалу Лавров заявив, що у німецького диктатора Адольфа Гітлера була єврейська кров, а найзапекліші антисеміти - це самі євреї. Так він пояснив, як Москва може звинувачувати Україну в нацизмі, якщо її лідер Зеленський - єврей за походженням. Зауважимо, що науково підтверджених фактів єврейського походження Гітлера немає.

У відповідь глава МЗС Ізраїлю назвав висловлювання Лаврова про євреїв "непробачними та обурливими", викликав російського посла для надання пояснень та очікує вибачень. Обурення Ізраїлю підтримали в уряді ФРН. У Німеччині заяву Лаврова назвали "скандалом, який не можна пробачити".

В Україні слова Лаврова назвали "мерзенними" і такими, що "демонструють, наскільки сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів". Прем'єр-міністр Італії вважає, що інтерв'ю стало журналістським провалом і перетворилось в "сеанс політичної агітації" Лаврова.