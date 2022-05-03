Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував програму італійського телеканалу Rete4, під час якої міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв і порівняв президента України Володимира Зеленського з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Програма була заявлена як інтерв'ю з главою російського МЗС, натомість стала "сеансом політичної агітації", сказав італійський прем'єр 2 травня.

Він наголосив, що на відміну від Росії в Італії є свобода слова, але "варто замислитись над тим, наскільки прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю та не реагувати на висловлювання цієї людини". "Це не було журналістським досягненням. Від цього виникають дуже дивні відчуття", - сказав Драгі.

Інші італійські політики також різко розкритикували програму. Наприклад, колишній прем'єр-міністр країни, глава італійських соціал-демократів Енріко Летта назвав її "прірвою".

Сергій Лавров

Втім, медіаконцерн Mediaset, що володіє Rete4, став на захист програми та рішення запросити Лаврова на розмову. "Він другий номер у РФ. Інтерв'ю з главою російського МЗС - документ сучасної історії", - сказав генеральний директор концерну Мауро Кріпа.

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Російська пропаганда на італійському ТБ

1 травня в ефірі італійського Rete4 Лавров повторив ключові тези російської пропаганди про війну в Україні. У відповідь на пропозицію журналіста пояснити як пов'язані звинувачення РФ на адресу України в нацизмі з походженням Зеленського, Лавров заявив: "Він висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Заява головного російського дипломата викликала різку критику і в Україні, і в Німеччині, і в Ізраїлі. Глава українського МЗС назвав слова Лаврова "мерзенними коментарями" і додав, що вони "демонструють, наскільки сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів". Зеленський, своєю чергою, заявив, що Москва виправдовує нацизм, убиваючи дітей та руйнуючи мирні міста в Україні.

Ізраїльський міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав висловлювання Лаврова "непробачними та обурливими", викликав російського посла для надання пояснень та очікує вибачень. Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що Ізраїль обурений справедливо та назвав заяву Лаврова "скандалом, який не можна пробачити".

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