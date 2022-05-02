В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

Ізраїль обурений висловлюванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв та порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Після інтерв'ю очільника зовнішньополітичного відомства РФ, міністерство закордонних справ Ізраїлю у понеділок, 2 травня, викликало російського посла для надання пояснень та очікує вибачень.

Глава ізраїльського зовнішньополітичного відомства Яїр Лапід назвав висловлювання свого російського колеги "непробачними та обурливими", охарактеризувавши їх як "жахливу історичну помилку".

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Раніше в інтерв'ю телекомпанії Mediaset Лавров сказав: "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть". Текст інтерв'ю оприлюднила пресслужба російського МЗС.

Реакції в Україні

Висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу, заявив у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Міністр Лавров не зміг приховати антисемітизм російських еліт, що глибоко укорінився. Його мерзенні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - написав Кулеба у Twitter.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак своєю чергою назвав заяву Лаврова "проявом печерного антисемітизму".

"Антисемітизм Росії стає дедалі очевиднішим. Вони більше не ховаються і це відкрито демонструють світові. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де розміщений меморіальний комплекс "Бабин Яр". Тепер глава МЗС РФ Сергій Лавров порівнює Володимира Зеленського із Гітлером, який убив 6 мільйонів євреїв", - написав Єрмак у понеділок у Telegram-каналі. "Така неприхована агресія росіян та неповага до історичної пам'яті цілих народів не має залишатися без відповіді", - заявив він.