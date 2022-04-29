Зеленський: Ризики припинення переговорів із РФ - дуже високі

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що стратегічні домовленості можливі лише на прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас він зауважує, що ризики припинення будь-яких переговорів із РФ - дуже високі через звірства російської армії в Україні. Про це він сказав на пресконференції для польських ЗМІ ввечері 29 квітня.

Зеленський звернув увагу на те, що бажання вести переговори з росіянами немає, перш за все, в українського народу. "Спочатку люди казали, що треба говорити. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди побачили, що ті просто брешуть. І люди не хотіли, щоб я йшов говорив, вони боялись, бо знали що мене хочуть кудись діти, що я буду зустрічатись, а ті мене "травануть", люди просто боялись за державу. А після Бучі і Маріуполя люди просто хочуть їх вбити за те, що вони вбили нас. І коли у тебе таке відношення, дуже складно про щось говорити", - пояснив він. Зеленський наголосив, що "серцем і душею зі своїм суспільством", але при цьому зазначив, що розуміє, "що якщо буде один шанс, то треба говорити".

За словами українського президента, зараз процес переговорів із російською делегацією дуже уповільнений. "Я не хотів би, щоби ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ж ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина", - пояснив він.

Зеленський наголосив, що стратегічні домовленості можливі тільки на прямих переговорах на рівні лідерів. При цьому він додав: "Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови, - дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія лишає після себе".

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Зеленський: на Київщині знайшли майже тисячу тіл

Зеленський повідомив, що на Київщині, частина якої була окупована військами РФ, правоохоронці знайшли ще одне масове поховання цивільних.

За його словами, загалом уже виявили 900 тіл мирних жителів у Київській області. "Скільки людей загинуло - ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей. Ми ж не знаємо скільки!", - додав він.

Зеленський про трибунал: історична справедливість важливіша за помсту

В цьому контексті президент України наголосив на важливості міжнародного трибуналу за воєнні злочини РФ в Україні.

Зеленський сказав: "Будь-який трибунал - довгий. Всі ці кроки, на жаль довгі, і терпіння у деяких родин, які втратили рідних, не вистачить. Я знаю, що в нас у суспільстві є люди, які їх будуть шукати всіх. І тут нічого не зробиш. І це ніяка не погроза. Я кажу вам відверто, як батько, і як чоловік. Я знаю, що таких людей у нас в Україні дуже багато. Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати, як то кажуть, - ночі. Ось і все". При цьому він додав: "Але найголовніше, щоби була справедливість і були вироки. Повинна бути історична справедливість. Іноді це набагато важливіше, ніж одна помста. Ми будемо наполягати на всіх цих процесах".

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