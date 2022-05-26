В німецькому уряді вірять, що ЄС домовиться про ембарго на нафту з РФ

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вважає, що Європейському Союзу вдасться досягти згоди щодо запровадження ембарго на російську нафту, попри спротив з боку Угорщини. При цьому він дав зрозуміти, що час для досягнення цього рішення є обмеженим.

З огляду на кілька днів, які залишаються до наступного саміту ЄС, що відбудеться 30-31 травня, Габек на зустрічі міністрів з питань клімату, енергетики та довкілля країн Великої сімки в Берліні у четвер, 26 травня, наголосив: "Я вважаю, що це є (часовим. - Ред.) коридором, коли або ми досягаємо згоди, або повинні подумати про інші інструменти".

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При цьому німецький міністр висловив розуміння того, що деякі країни не згодні з запровадженням нафтового ембарго. "Держави мають різні ситуації з забезпеченням (нафтою. - Ред.), і з цим треба миритися", - цитує Габека агентство dpa.

Він також наголосив, що й ФРН, перш ніж ухвалити рішення про ембарго, потрібно вдатися до відповідних підготовчих кроків. Але, на переконання міністра, є важливим, "щоб Європа залишалася об'єднаною". Тому усі країни повинні робити зусилля для зниження залежності від постачання російської нафти. "Це стосується також й Угорщини", - зазначив Габек.

Відсутність згоди в ЄС щодо нафтового ембарго

4 травня Європейська Комісія представила шостий пакет санкцій проти Росії, що містив і пропозицію запровадити поступову заборону імпорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував накласти вето на відповідне рішення, адже, за його словами, через ці обмежувальні заходи енергопостачання його країни опиниться під загрозою.

Згодом ЄС запропонував надати кільком країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Чехія могла би запустити ембарго з липня 2024 року, а Угорщина та Словаччина - з 2025 року. Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС багатомільярдної компенсації.

23 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що повна та негайна відмова Євросоюзу від закупівлі російської нафти може зіграти Москві на руку. Щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії Європі варто мислити стратегічно та вміти тримати баланс, аби не нашкодити європейській економіці, підкреслила фон дер Ляєн.

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