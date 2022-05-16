Дмитро Кулеба: Купуючи газ і нафту у Росії, ЄС платить двічі

Купуючи у Росії газ і нафту, Євросоюзу доводиться платити двічі: самій РФ, а також для допомоги Україні. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю зі своїми європейськими колегами у понеділок, 16 травня, в Брюсселі. За його словами, двома головними темами його участі у Раді ЄС є санкції та статус кандидата на вступ до ЄС для України, повідомляє кореспондент DW.

"Шостий пакет санкцій: нам усім дуже цікаво, як завершиться ця сага. Я хочу нагадати, що європейські країни продовжують щодня платити Росії за газ і нафту мільйони євро. І це ті гроші, які після того використовуються, аби фінансувати російську воєнну машину, її агресію та звірства", - зазначив Кулеба.

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"Фактично Євросоюз платить двічі: спершу підтримуючи Україну, і тоді платячи Росії. І тоді він повинен знову платити за руйнування, які російська зброя приносить на українську землю. Це не так, як це повинно бути. Санкції щодо російського газу та нафти слугуватимуть найкращим інтересам не лише України, а й Європи", - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія представила шостий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Утім, держави ЄС досі не знайшли згоди щодо цього пакета. Каменем спотикання стало ембарго на російську нафту.

Кулеба: Настав час для надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

За словами Кулеби, він також хоче обговорити перспективу надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. "Ми віримо, що час настав. Ми працюватимемо з усіма державами-членами ЄС, а також з Єврокомісією, аби досягти позитивного результату, що зробить Європу сильнішою, безпечнішою та заможнішою у довгостроковій перспективі", - переконаний український урядовець.

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