Глава МЗС ФРН: ЄС має бути готовим зберігати санкції проти Росії роками

Ухвалюючи санкції щодо Росії за її війну проти України, Євросоюз повинен бути готовим підтримувати ці обмеження роками. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 16 травня, повідомляє кореспондент DW.

За її словами, цілковита відмова від російської нафти є непростим кроком для Євросоюзу, адже є країни, які сильно залежні від енергоносіїв з РФ. "Коли ми робимо цей крок, то він повинен бути підготованим найкращим чином, адже його треба бути в змозі витримувати. Ми затверджуємо санкційні пакети, які, залежно від обставин, доведеться зберігати роками", - зазначила Бербок. Міністерка додала, що заходи із відмови від російських енергоносіїв мають бути так підготовлені, щоб вони не мали непереборних наслідків.

Глава МЗС ФРН не захотіла детально обговорювати блокування Угорщиною ембарго на російську нафту. За її словами, "є питання, які ще треба остаточно вирішити". Бербок визнала, що це не відбудеться того ж дня, але додала, що "наступними днями ми досягнемо спільного результату, тут я дуже впевнена".

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Бербок: Україна захищає мир у Європі

Анналена Бербок очікує, що на засіданні у понеділок міністри країн ЄС погодяться на виділення додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для ЗСУ. "Україну слід і далі підтримувати, передусім військово", - наголосила вона. Таким чином загальна сума виділених Євросоюзом грошей на зброю для Києва сягне двох мільярдів євро. За словами міністерки, Німеччина поки не збирається просити відшкодування постачання Україні зброї з цих коштів, бо є країни, для яких це важливіше. Нагадаємо, що остаточне затвердження додаткових коштів очікується кількома днями пізніше.

Коли ж Бербок запитали, чи підтримує вона надання Україні, Грузії та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС, вона відповіла: "Питання європейської ідентичності та європейського спільного існування є критично важливим. Ми бачимо це прямо зараз, бо Україна також захищає європейський мирний лад".

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