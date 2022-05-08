Лідери G7: Путін не повинен виграти війну проти України

Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти у війні, яку Москва розв'язала проти України, заявили лідери глав держав та урядів G7 за підсумками онлайн-саміту за участю президента України Володимира Зеленського, що відбувся у неділю, 8 травня.

"Неспровокована агресивна війна" проти України принесла "ганьбу Росії та історичну жертву для її народу", йдеться у заяві Великої сімки. "Росія порушила базований на правилах міжнародний порядок, зокрема Статут ООН, розроблений після Другої світової війни для порятунку майбутніх поколінь від лиха війни", - йдеться у заяві.

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Посилення підтримки України

Лідери країн G7 пообіцяли продовжити військову допомогу Збройним силам України, надалі підтримувати Україну у захисті її мереж від кібератак та розширювати співпрацю з Києвом.

Так, з початку повномасштабного російського вторгнення G7 разом з міжнародною спільнотою надала та пообіцяла додаткову підтримку Україні у розмірі понад 24 мільярди доларів. Найближчими тижнями очікується збільшення короткострокової допомоги, зокрема, для покриття дефіциту бюджету.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після саміту зазначила у Twitter, що обговорила під час відеоконференції з українським лідером посилення подальшої фінансової допомоги для підтримки економіки та заходів щодо підтримки експорту України, особливо сільськогосподарських товарів.

Росія - глобальний вигнанець

Учасники зустрічі заявили про посилення кампанії проти російських еліт, які підтримують президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про заборону громадянам США надавати бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі у Росії.

"Путіну не вдалося досягти своєї первинної військової мети - домінувати над Україною, - але йому вдалося перетворити Росію на глобального вигнанця", - йдеться у підсумковій заяві лідерів G7 за результатами саміту.

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Нафтове ембарго

Лідери G7 також заявили про відданість процесу подолання енергетичної залежності від Росії та готовність "поступово відмовитися або заборонити" імпорт нафти з Росії.

"Це боляче вдарить по головній артерії економіки Путіна та позбавить його доходу, який потрібен йому для цієї війни (війни в Україні. - Ред.)", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками саміту G7.

За прогнозами G7, розв'язана Росією війна проти України зведе нанівець економічні досягнення РФ за останні 15 років. А завдяки експортному контролю, запровадженому країнами G7, Росії ледь вдається поповнювати свої бойові озброєння та техніку, наголошується у тексті заяви.