Лідери G7: Путін не повинен виграти війну проти України

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"Неспровокована агресивна війна", яку Росія розв'язала проти України, принесла "ганьбу Росії та історичну жертву для її народу", йдеться у заяві Великої сімки.
Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти у війні, яку Москва розв'язала проти України, заявили лідери глав держав та урядів G7 за підсумками онлайн-саміту за участю президента України Володимира Зеленського, що відбувся у неділю, 8 травня.
"Неспровокована агресивна війна" проти України принесла "ганьбу Росії та історичну жертву для її народу", йдеться у заяві Великої сімки. "Росія порушила базований на правилах міжнародний порядок, зокрема Статут ООН, розроблений після Другої світової війни для порятунку майбутніх поколінь від лиха війни", - йдеться у заяві.
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Лідери країн G7 пообіцяли продовжити військову допомогу Збройним силам України, надалі підтримувати Україну у захисті її мереж від кібератак та розширювати співпрацю з Києвом.
Так, з початку повномасштабного російського вторгнення G7 разом з міжнародною спільнотою надала та пообіцяла додаткову підтримку Україні у розмірі понад 24 мільярди доларів. Найближчими тижнями очікується збільшення короткострокової допомоги, зокрема, для покриття дефіциту бюджету.
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після саміту зазначила у Twitter, що обговорила під час відеоконференції з українським лідером посилення подальшої фінансової допомоги для підтримки економіки та заходів щодо підтримки експорту України, особливо сільськогосподарських товарів.
Учасники зустрічі заявили про посилення кампанії проти російських еліт, які підтримують президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про заборону громадянам США надавати бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі у Росії.
"Путіну не вдалося досягти своєї первинної військової мети - домінувати над Україною, - але йому вдалося перетворити Росію на глобального вигнанця", - йдеться у підсумковій заяві лідерів G7 за результатами саміту.
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Лідери G7 також заявили про відданість процесу подолання енергетичної залежності від Росії та готовність "поступово відмовитися або заборонити" імпорт нафти з Росії.
"Це боляче вдарить по головній артерії економіки Путіна та позбавить його доходу, який потрібен йому для цієї війни (війни в Україні. - Ред.)", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками саміту G7.
За прогнозами G7, розв'язана Росією війна проти України зведе нанівець економічні досягнення РФ за останні 15 років. А завдяки експортному контролю, запровадженому країнами G7, Росії ледь вдається поповнювати свої бойові озброєння та техніку, наголошується у тексті заяви.