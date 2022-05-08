Зеленський очікує від ЄС прискорення поставок озброєнь

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 8 травня (час київський).

++14:47+

Капітан Святослав Паламар, заступник командира полка "Азов", позивний Калина, закликав до подальшої евакуації цивільних та поранених військових з міста Маріуполь. Він сказав, що обстріли тривають, і що не може підтвердити, яка кількість цивільних була евакуювана з "Азовсталі". Також розкритикував деяких політиків не називаючи імен, за недостатні зусилля у організації евакуації. Говорячи про бійців, він зазначив: "Нам не потрібно похвали, нам потрібна справедливість".

++14:38++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у відносинах з Євросоюзом країні потрібна "потужна конкретика і прискорення поставок озброєнь". "Нам потрібна потужна конкретика і допомога щодо швидкості нашого озброєння. Воно повинно бути не тільки радянським, хоча ми вдячні за все", - сказав він у неділю на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Володимир Зеленський цього дня провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. "Україна говорить з Хорватією однією мовою - мовою цінностей і боротьби за свободу. Обговорили з прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни. А також інтеграцію України в ЄС, захист енергетичної свободи Європи", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

++14:03++

Війна Росії проти України - це "злам епох", - заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своїй промові 8 травня на відкритті конгресу об'єднання німецьких профспілок. "Це 8 травня - день війни", - сказав Штайнмаєр. За його словами, президент РФ Володимир Путін, напавши на Україну, "остаточно руйнує основи європейського мирного порядку". Напад на Україну, за його словами, є "нападом на ідею ліберальної демократії і на цінності, на яких вона ґрунтується: це свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності". За його словами, коли Путін говорить про фашизм, про "денацифікацію", то він бреше. Це віроломне та цинічне спотворення історії, наголоcив президент ФРН.

++13:30++

252 квартири постраждали від ракетного обстрілу Одеси 7 травня, повідомив телеграм-канал Одеської міськради. "Комунальні служби займаються очищенням території від вибитих шибок і рам", - зазначається у повідомленні.

++12:57++

У Луганській області внаслідок обстрілів російських військових обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ, Лисичанськ і Сєвєродонецьк знеструмлені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Вранці російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдано авіаударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знову руйнування об'єктів критичної інфраструктури - обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок - зникло світло спершу в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.", - написав він у телеграм-каналі.

++12:25++

Унаслідок атак російських військ зазнали руйнувань вже щонайменше 116 споруд духовного значення, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. "Агресивна атака російських військ руйнує християнські храми та інші святині релігійних громад України: з 24 лютого зазнали руйнувань вже щонайменше 116 споруд духовного значення (не рахуючи прилеглих будівель) у щонайменше тринадцяти областях України", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства. Зазначається, що переважна більшість із них (91 із 116) - православні храми. Крім того, руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, католицькі та протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Згідно з повідомленням, найбільше об'єктів, що зазнали руйнувань унаслідок вторгнення Росії в Україну, на сьогодні виявлено у Донецькій, Київській та Харківській областях.

++11:45++

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ станом на ранок 8 травня становлять близько 25500 осіб. Танків - 1130, бойових броньованих машин - 2741, артилерійських систем - 509, засобів ППО - 86, літаків -199, гелікоптерів - 156, автомобільної техніки та автоцистерн - 1961, кораблів - 12, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360, повідомляється на сторінці Генштабу у соцмережі Facebook.

++11:20++

За оцінками фахівців британської розвідки, Росія задіює у боях в Україні командирів високого рангу, але досі не помітно чітких ознак того, що присутність офіцерів на передовій впливає на результати дій російської армії, йдеться у звіті, поширеному міністерством оборони Великобританії. "Труднощі з командуванням і контролем, а також слабкі показники росіян на лінії фронту змусили старше командування прибути на поле бою, ймовірно, щоб брати на себе особисте лідерство в операціях", - зазначається у документі. Помилки у плануванні і надалі перешкоджають у досягненні успіхів росіянами, йдеться у повідомленні. Крім того, це призводить до непропорційно великих втрат серед старшого офіцерського складу, доходить висновку британська розвідка.

++10:45++

Українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції, які готувалися завчасно, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

++10:25++

Президентка Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) прибула з візитом до Києва у неділю, 8 травня, де вона візьме участь в заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни, повідомляє dpa. Візит відбувається на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Як очікується, Бербель Бас візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу могили невідомого солдата, а також до Меморіалу у Бабиному яру. Заплановано також її переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

++10:00++

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до Дня пам'яті і примирення, який в Україні відзначають 8 травня. Президент звернувся до українців і всього світу зі зруйнованої бомбардуваннями російських військ Бородянки, віддаючи шану всім, хто загинув під час Другої світової війни, захищаючи світ від нацизму. "Цьогоріч ми кажемо "Ніколи знову" інакше. Ми чуємо "Ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні",- сказав Зеленський. За його словами, 24 лютого слово "ніколи" стерли, розстріляли й розбомбили. "Але правда переможе. Жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатись у бункері. Від нього не залишиться каменя на камені. Ми все подолаємо. І ми знаємо це точно. Тому що всі наші військові, і всі наші люди - спадкоємці тих, хто подолав нацизм. Тому - переможуть знову", - сказав український президент.

++09:40++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), як очікується, проведе увечері у неділю, 8 травня, відеоконференцію з іншими лідерами країн Великої сімки, під час якої ітиметься про війну Росії проти України. У нараді братиме участь також і президент України Володимир Зеленський.

++09:05++

Запоріжжя тимчасово закрито на виїзд, але залишатиметься відкритим на в'їзд до обласного центру, повідомляє обласна державна адміністрація. "У зв'язку з напруженою ситуацією безпеки, евакуаційні коридори у напрямку Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин у м. Запоріжжя, які очікують на в'їзд вже декілька діб", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у соцмережах.

++08:30++

У результаті збройної російської агресії в Україні загинуло 225 дітей, понад 413 - поранено, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України. За цими даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомир - 15", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

++07:50++

Унаслідок авіаудару по школі в Білогорівці на Луганщині, здійсненого військами РФ у суботу, попередньо, загинули 60 людей, сімох поранених дістали з-під завалів, заявив голова Луганської Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, знайдено тіла двох загиблих. "Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули", - написав Гайдай. Він також повідомив, що у результаті нічних обстрілів по Шипіловому Луганської області зруйновано будинок, попередньо під завалами опинилися 11 людей. За його словами, чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять - в Сєвєродонецьку, ще два - у Лисичанську. Евакуйований один поранений", - написав Гайдай у телеграм-каналі в неділю вранці.

++07:30++

Українські війська за добу відбили дев'ять атак на території Донецької та Луганської областей та знищили 50 одиниць військової техніки сил РФ, повідомляє в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Збройні формування в Придністровському районі Молдови перебувають у стані повної бойової готовності, йдеться у повідомленні. У Харківській області російські війська здійснювали артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни, на Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове. Армія РФ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. У Маріуполі Донецької області російська армія продовжує блокувати українських військових у районі "Азовсталі" та здійснила штурмові дії з метою взяття під контроль території металургійного заводу за підтримки танків і артилерії.

++06.55++

Якщо Росія офіційно оголосить війну Україні 9 травня, як попереджують західні розвідки, для України це нічого не змінить, сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News український президент Володимир Зеленський. "Для нас війна вже йде вісім років, повномасштабна війна - більше 70 днів", - пояснив він.

Зеленський також заявив, що є країни, які за спиною України, намагаються укласти договори з Росією, щоби закупити зерно, вкрадене російськими військами на українській території. Він не став називати назви цих держав: "Не зараз. Але ми знаємо їх. Якщо вони це зроблять, ми обов'язково розкажемо".

++06.40++

Російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти Німеччини, зокрема на портали канцлера, міністерства оборони, збройних сил, поліції. Відповідальність за атаки взяли на себе хакери російського об'єднання Killnet. Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, це були акції протесту проти постачання озброєння Україні. Федеральне управління інформаційної безпеки Німеччини зазначило, що з технологічної точки зору подібні атаки - не дуже витончені і можуть бути легко відбиті за допомогою стандартних технологій.

++06.23++

Оперативне командування "Південь" стверджує, що протягом 7 травня війська РФ випустили по Миколаївській області чотири крилаті ракети, по Одеській - 10. На Миколаївщині є постраждалі, на Одещині немає.

Тим часом українські сили оборони в районі Станіслава Херсонської області знищили російський склад боєприпасів, а біля острова Зміїний - російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкодили. "46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога. Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 86 рашистів та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

++06.11++

У Бучі на Київщині місцевий мешканець знайшов у своєму будинку, що був окупований російськими військовими, колбу, яка, як виявилось, була вкрадена солдатами РФ із Чорнобильської атомної електростанції. "Радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму. Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів", - повідомила національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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++05.56++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести регіональний офіс із Москви до Києва. Про це він повідомив у Telegram після зустрічі 7 травня з генеральним директором ВООЗ Тедросом Гебреєсусом. "Державі-терористу не місце у міжнародних організаціях. Звернувся із закликом припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ", - написав голова українського уряду.

++05.35++

Представники окупаційних адміністрацій у військовій формі збройних сил РФ здійснюють в Херсонській області об'їзд об'єктів промисловості, передусім виробників харчової продукції, та примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу за російськими правилами. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. В разі відмови або припинення роботи погрожують конфіскацією бізнесу та заміною керівництва й персоналу лояльними людьми, йдеться в повідомленні.

Тим часом у Чорнобаївці на Херсонщині після захоплення російськими військовими місцевої ради працівникам представили нове "керівництво". Як повідомляє агентство "Інтерфакс", робітники відмовились від співпраці з окупантами.

++05.14++

Уряд України спрямував 7 травня ще 359 мільйонів гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння й військової техніки для потреб Збройних сил.

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, ще майже 45 мільйонів гривень уряд виділив міністерству юстиції для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права.

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++04.52++

Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня передбачив можливість проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій. Як повідомляється на сайті уряду, це дасть змогу підвищити ефективність заходів із ліквідації наслідків збройної агресії РФ на території України.

++04.35++

Окрім насильницької смерті мера Токмака Запорізької області Ігоря Котелевського, 7 травня також стало відомо про вбивство російськими військовими після катувань громадського активіста Сергія Семенека.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, окупанти також активно готуються до проведення 9 травня "урочистих заходів" на захоплених територіях. "В Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів", - йдеться в повідомленні ОВА.

++04.16++

У центрі Києва біля знесеного в 2013 році пам'ятника ініціатору створення СРСР Володимиру Леніну з'явилася нова скульптура. "Zaстрелись. Такий натяк посилають кияни Путіну через інсталяцію, яку встановили у центрі столиці України", - пише Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Мер Києва Віталій Кличко поки не рекомендує киянам, які покинули місто, поспішати повертатися. "Метою агресора була і залишається столиця", - сказав він в інтерв'ю "Радіо НВ" і додав, що міська влада поки не може гарантувати безпеку громадян. Водночас Кличко заявив: "Після 8-9 травня можна потроху буде повертатися до столиці".

++03.58++

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Індії 7 травня, а від початку війни країна передала українським лікарням 187 тонн ліків, антибіотиків, фізрозчинів, моніторів пацієнта, витратних матеріалів. Міністерство охорони здоров'я України просить уряд Індії посилити підтримку, зокрема, припинити співпрацю з російським фармацевтичним ринком.

++03.37++

На Сумщині скасували будь-які заходи 8 травня через підвищену небезпеку. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав місцевих жителів не покидати домівки без потреби та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

++03.12++

Німеччина оголосила про виділення Україні додаткових 63 мільйонів євро гуманітарної допомоги. "Ми збільшили програму негайної допомоги Україні зі 122 до 185 мільйонів євро. Їх використають для відновлення водопостачання та відбудови зруйнованих квартир, шкіл і дитсадків", - сказала німецькому виданню Bild am Sonntag міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze).

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Лондон вирішив подвоїти військову допомогу Україні

++02.54++

Великобританія вирішила надати Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон із презиеднтом України Володимиром Зеленським у Києві

Як повідомляє агенція Reuters, таку обіцянку британський уряд дав напередодні відеозустрічі лідерів Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським.

Таким чином, Лондон майже подвоїть попередні витрати на оборонну допомогу Україні. Загальна сума військових витрат Великобританії стане найвищою з часів воєн в Іраку та Афганістану.

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++02.28++

За 7 травня Росія випустила по цілях на території України близько 10 крилатих ракет, імовірно типу Х-101, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). "Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону", - йдеться у повідомленні. Протиповітряна оборона України знищила дві російські ракети.

Як стверджує командування Повітряних сил, за добу ЗСУ вразили 14 повітряних цілей РФ: указані дві крилаті ракеті, один російський вертоліт Мі-28Н, дев'ять безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" і два безпілотники "Форпост".

++02.02++

В Офісі президента України (ОПУ) очікують провокацій від РФ 8-9 травня.

"Вони візьмуть ракети і будуть знову стріляти по наших містах, це зрозуміло. Але вони це роблять кожен день. Я не очікую чогось такого нетрадиційного, яке може створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина - вдарити ножем в спину. У цьому випадку, це кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто", - сказав в інтерв'ю "Радіо НВ" радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. Він закликав українців бути обережними в ці дні та уважно слухати повідомлення про повітряну тривогу.

Тим часом міжвідомчий координаційний штаб РФ заявив, що 8 травня, в День пам'яті та примирення, Україна нібито готує провокації з загибеллю мирних громадян у місцях скупчення людей в населених пунктах Волинської та Львівської областей, щоби звинуватити Росію.

++01.48++

В Офісі президента України (ОПУ) кажуть, що український посол у Німеччині Андрій Мельник не ображав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), коли назвав його "ображеною ковбасою". "Мельник використовував саме фразеологізм, характеризуючи позицію: коли є велика біда, то не треба звертати увагу на маленькі умовності", - пояснив в інтерв'ю "Радіо НВ" радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, це були емоційні слова в умовах, коли для України критично важлива швидка реакція на прохання про зброю для відсічі російським військам.

Щодо Німеччини, то її позицію Подоляк назвав "абсолютно проукраїнською". "Коли вони побачили, що створив в Україні Путін, з погляду війни, її обсягів, воєнних злочинів, які вже документально підтверджені, то, безумовно, у Німеччині ламаються багаторічні відносини з РФ. Їм треба перебудувати себе. Це дуже складно. Вони сьогодні займають іншу позицію - є флагманом у Європі у підтримці України, попри те, що є внутрішні конфлікти, ще якісь недопрацювання", - сказав він.

++01.22++

Ввечері 7 травня у Миколаєві чули вибухи. Як повідомило згодом Повітряне командування "Південь", в області збили російську крилату ракету, яку РФ випустила зі стратегічного бомбардувальника.

"Загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою", - наголошується в повідомленні.

++01.01++

Упродовж 7 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі дев'ять атак російської армії, знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів, як стверджує штаб ООС.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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Протягом 7 травня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних, дев'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Луганщині, крім жертв унаслідок авіаудару по школі, двоє дітей загинули в Привіллі через обстріл росіянами "Градом" житлового сектора, ще одна жінка та двоє дітей важко поранені, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною щодо доступу до українців, яких насильно вивезли до РФ, і тому має "недостатню інформацію" щодо їхньої долі, повідомив директор управління з оперативної діяльності МКЧХ Домінік Штілгарт в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

Росія стверджує про переміщення з України від початку війни майже 1,2 мільйона українців, із яких більше 200 тисяч - діти.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Росія перекидає війська з Сирії в Україну. "Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні", - написав він у Twitter, посилаючись на ізраїльські ЗМІ. "Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - додав Подоляк.