Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США
За даними американської посолки з питань міжнародного правосуддя, російські солдати стратили українських військових на Донеччині, коли ті намагалися здатися в полон.
Посолка США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак (архівне фото)
Сполучені Штати Америки мають достовірну інформацію щодо того, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині, повідомила спеціальна посолка США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН у середу, 27 квітня.
"Тепер ми маємо достовірну інформацію про те, що російська військова частина, яка діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, замість того, щоб взяти їх під варту", - зазначила Ван Шаак. За її словами, це грубе порушення основного принципу законів війни - заборони розстрілу цивільних осіб і комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення чи інші форми недієздатності.
Крім того, посолка заявила, що у розпорядженні Вашингтона також є "достовірні повідомлення про страчених громадян зі зв'язаними руками, про тіла зі слідами тортур, а також "жахливі розповіді про сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток".
США в ООН: Звірства росіян - системні
"Ці зображення та повідомлення свідчать про те, що звірства не є результатом дій злочинних підрозділів чи окремих людей. Вони, швидше, виявляють глибоко тривожний патерн систематичних зловживань у всіх областях, де були російські сили", - додала Ван Шаак.
Вона зазначила, що всіх причетних до злочинів потрібно притягти до відповідальності, до того ж доказів вчинення злочинів щодня стає все більше. Посолка звернулася до російського військового та політичного керівництва із попередженням про те, що вони отримають покарання.
Водночас США підтримали розслідування Міжнародним кримінальним судом звірств, скоєних в Україні, наголосивши на спільній меті - добитися правосуддя.
У Бучі та інших містах та селах України, з яких відступили російські війська на початку квітня, правоохоронці розслідують учинені там злочини. Під час візиту до міста Буча на Київщині головний прокурор МКС Карім Хан назвав усю Україну "місцем злочину". Після відступу росіян у місті виявили понад 400 тіл вбитих цивільних. Загалом у звільнених населених пунктах Київщини виявили, за останніми даними, 1084 загиблих людей. Більшість із них вбили зі стрілецької зброї.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.