Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США

Сполучені Штати Америки мають достовірну інформацію щодо того, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині, повідомила спеціальна посолка США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН у середу, 27 квітня.

"Тепер ми маємо достовірну інформацію про те, що російська військова частина, яка діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, замість того, щоб взяти їх під варту", - зазначила Ван Шаак. За її словами, це грубе порушення основного принципу законів війни - заборони розстрілу цивільних осіб і комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення чи інші форми недієздатності.

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Крім того, посолка заявила, що у розпорядженні Вашингтона також є "достовірні повідомлення про страчених громадян зі зв'язаними руками, про тіла зі слідами тортур, а також "жахливі розповіді про сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток".

США в ООН: Звірства росіян - системні

"Ці зображення та повідомлення свідчать про те, що звірства не є результатом дій злочинних підрозділів чи окремих людей. Вони, швидше, виявляють глибоко тривожний патерн систематичних зловживань у всіх областях, де були російські сили", - додала Ван Шаак.

Вона зазначила, що всіх причетних до злочинів потрібно притягти до відповідальності, до того ж доказів вчинення злочинів щодня стає все більше. Посолка звернулася до російського військового та політичного керівництва із попередженням про те, що вони отримають покарання.

Водночас США підтримали розслідування Міжнародним кримінальним судом звірств, скоєних в Україні, наголосивши на спільній меті - добитися правосуддя.

У Бучі та інших містах та селах України, з яких відступили російські війська на початку квітня, правоохоронці розслідують учинені там злочини. Під час візиту до міста Буча на Київщині головний прокурор МКС Карім Хан назвав усю Україну "місцем злочину". Після відступу росіян у місті виявили понад 400 тіл вбитих цивільних. Загалом у звільнених населених пунктах Київщини виявили, за останніми даними, 1084 загиблих людей. Більшість із них вбили зі стрілецької зброї.

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