 Війна РФ проти України: як ЄС допомагає розслідуванню воєнних злочинів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.04.2022

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Європа

Війна РФ проти України: як ЄС допомагає розслідуванню воєнних злочинів

У Бучі та інших містах та селах України, з яких відступили російські війська, правоохоронці розслідують учинені там злочини. ЄС і його держави допомагають слідству експертами, обладнаннями та фінансами. Деталі - у DW.

Bilderchronik des Krieges in der Ukraine

Після того, як російські війська відступили з північних областей України, українські правоохоронці та міжнародні слідчі розпочали розслідування злочинів агресії РФ на українській території задля притягнення до відповідальності винних у їх вчиненні.

Хто розслідує злочини, скоєні під час війни Росії проти України?

Передусім слідчі дії проводить Україна як держава, на території якої скоєно злочини. Цим займається Офіс генпрокурора України (ОГПУ). Тільки злочинів агресії та воєнних злочинів він уже зареєстрував понад шість тисяч. ОГПУ назвав і 570 підозрюваних, включно з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, іншими високопосадовцями та військовими командирами. Серед них нема президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова пояснила це тим, що влада в Києві поважає міжнародне право, яке наділяє ці посади імунітетом.

Крім того, більше десяти держав ЄС, серед яких Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща, розпочали власні слідства.

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На глобальному рівні розслідуванням займається Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Йому підсудні воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Прокурор МКС Карім Хан розпочав розслідування 2 березня, і його слідчі вже працюють в Україні. Звернення про розслідування підтримали загалом 42 країни, переважно з Європи, але також з інших частин світу, наприклад, Австралія, Канада, Колумбія, Чилі та Японія.

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Сім'ї шукають тіла вбитих родичів у Бучі (12.04.2022)

"Якщо напади навмисно спрямовані проти мирного населення: це злочин. Якщо напади навмисно спрямовані на цивільні об'єкти: це злочин (…) Немає жодного правового виправдання, немає вибачення для нападів, які є невибірковими або непропорційними за своїм впливом на цивільне населення", - застеріг Карім Хан.

Спільна слідча група України, Литви та Польщі

За ініціативою Вільнюса, наприкінці березня генпрокурори України, Литви та Польщі створили спільну слідчу групу (ССГ). Як зазначили в ОГПУ, це зробили "для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України".

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Спільна група самостійно не веде слідство. Її основна ідея - обмін інформацією між національними слідствами, а також допомога у збиранні та зберіганні доказів. Єврокомісія закликала інші держави ЄС долучитися до ССГ. Утім, поки в її складі залишаються три країни.

Євросоюз запрошував приєднатися до спільної слідчої групи й МКС, щодо цього велися переговори, але їхній результат зараз невідомий.

Як Євроюст допомагає розслідуванню воєнних злочинів?

Роботу спільної слідчої групи підтримує і Євроюст. Це агентство ЄС, яке організовує співпрацю між прокуратурами різних країн об'єднання. До його складу входять по одному прокурору чи слідчому судді з кожної держави. При Євроюсті є також представники десяти країн з-за меж ЄС, серед них і від України.

"Ми підтримуємо ці три країни (ССГ. - Ред.), координуємо слідства, які зараз ведуться, створюємо спільну методологію збирання доказів і безпечного обміну ними, а також запобігаємо дублюванню зусиль, наприклад, щоб свідків не опитували кілька разів, і щоб їхні свідчення могли бути використані у справах", - повідомив DW речник Євроюсту.

Крім того, Євроюст є майданчиком, де швидко можуть зв'язатися між собою прокурори з різних країн, які не входять до спільної групи.

Збирання доказів воєнних злочинів, скоєних на території України

Успішність будь-якого розслідування ґрунтується на зібраних доказах. "Перший крок - це збирання доказів. Ми намагаємося збирати докази на місці подій в Україні, а також у державах ЄС, де збирають свідчення біженців", - розповів DW єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022)

За його словами, у Європі хочуть зберегти копії всіх зібраних доказів - і для того, щоб убезпечити їх, і для того, аби до них мали доступ всі органи слідства, які їх потребують. Єврокомісія готує проєкт змін регламенту Євроюсту, які дозволять йому збирати та зберігати докази воєнних злочинів, зокрема аудіо- та відеозаписи.

Європейські експерти допомагають розслідуванню в Україні

Увечері 12 квітня Рейндерс надіслав міністрам юстиції країн листа, де попросив їх надати допомогу з низкою речей, запит на які він отримав від Венедіктової. Зокрема, це відряджання слідчих для документування воєнних злочинів, а також інших експертів, надання обладнання для безпечного зберігання доказів і безпечних ліній зв'язку та організацію тренування для українських слідчих.

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Надіслати до України своїх експертів можуть передусім держави ЄС. Першу групу відправила Франція. До неї увійшли двоє судових медиків та близько 15 жандармів, які є експертами з криміналістики та ідентифікації тіл. 11 квітня вони прибули до України і працюватимуть у Київській області, зокрема Бучі. Французи привезли ДНК-лабораторію та інше обладнання для огляду тіл убитих людей і їхнього впізнання.

Очікується, що й інші держави надсилатимуть своїх експертів. Ідеться передусім про криміналістів, фахівців з балістики, патологоанатомів.

Консультативна місія ЄС в Україні допоможе в розслідуванні

З 2014 року в Україні діє Консультативна місія ЄС з реформування сектора цивільної безпеки. 13 квітня 2022 року Рада Євросоюзу змінила її мандат, аби ця місія могла надавати Україні допомогу в розслідуванні "будь-яких міжнародних злочинів, скоєних у контексті російської неспровокованої та невиправданої військової агресії проти України".

Як уточнили в пресслужбі Ради ЄС, місія надаватиме "стратегічні поради та тренування". Вона також зможе надавати українським органам влади обладнання та кошти.

Європа фінансує розслідування воєнних злочинів

Якщо слідчих у ЄС немає, то є кошти й з самого початку Єврокомісія пообіцяла фінансову підтримку розслідувань і збирання даних про зниклих осіб. Загальні цифри у Брюсселі поки не наводили, але 13 квітня речник Єврокомісії оголосив про виділення 7,5 мільйона євро на цей проєкт.

Крім того, уряд ФРН оголосив про виділення додаткового мільйона євро для МКС, аби його співробітники могли проводити розслідування на території України. Те саме роблять і інші держави ЄС. Наприклад, Нідерланди виділять ще один мільйонів євро, а Франція - додаткові 500 тисяч євро для МКС. 

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяих з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

  • Гавронщина, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

  • Бородянка, 9 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

  • Бороднянка, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

  • Бородянка, 8 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.

    Автор: Микола Пермяков


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