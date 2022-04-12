Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи новину про план Росії створити через Україну коридор до кордону Молдови, де нібито порушують права російськомовного населення, заявив, що єдині російськомовні люди, яких РФ варто захищати – це росіяни в самій Росії. Про це він сказав у відеозверненні за підсумком 58-го дня війни в Україні.

"Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. Нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо чесно, то територія на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних - це сама Росія, де нема свободи, свободи вибору, і просто не існує права на іншу думку, де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте", - сказав він.

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Зеленський про військових РФ: Мрія - вкрасти унітаз і померти

Зеленський додав, що людське життя настільки не варте нічого в РФ, що росіяни їдуть в Україну на війну. "Щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію - побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер - вкрасти унітаз і померти", - сказав він.

Зеленський вкотре наголосив, що на його думку, Україна для Росії - лише початок, а далі РФ хоче захопити інші країни. Він додав, що оскільки Україна стала першою - їй мають допомагати інші країни, які можуть стати наступною ціллю РФ. Український президент висловив подяку тим, хто почув це прохання і передає те, чого потребує Україна. "Найбільш ризикована ставка", за його словами, - це лишатись нейтральними тим, хто може стати наступною мішенню Росію.

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До Києва повернулися посольства 21 іноземної держави

Зеленський також повідомив, що уКиєві вже відновили роботу посольства 21 іноземної держави. "Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошене саме сьогодні - про повернення посольства в Києві. Великобританія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю", - сказав він.

Серед інших, до української столиці повернулись посольства Святого престолу, Європейського Союзу, Польщі, країн Балтії, Молдови, Словенії, Чехії, Італії, Франції, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Ірану.

Зеленський вважає це свідченням того, що Україна - не одна, хто "вірить в перемогу життя над смертю".

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