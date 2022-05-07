Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський

На другому етапі евакуаційної місії з "Азовсталі" в Маріуполі на Донеччині планується виведення з території металургійного заводу поранених і медиків, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 73-го дня війни.
"Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі", - заявив він ввечері 7 травня. На першому етапі вдалося евакуювати понад 300 мирних жителів - жінок, дітей та людей похилого віку. В цьому Україні допомагали Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація Об'єднаних Націй.
"Готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості", - сказав Зеленський.
Він також наголосив, що йде робота і над тим, щоби вивезти з території заводу українських військових. "Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", - запевнив Зеленський.
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До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники
Напередодні президент України повідомив, що до дипломатичних варіантів порятунку військових із "Азовсталі" залучені впливові держави й міжнародні посередники.
Президент України також наголосив, що можливе знищення росіянами українських військових, які лишаються на території заводу, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах із РФ. "Якщо вони вб'ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти (якщо це військові), або відпустити (якщо це цивільні), або допомогти пораненим (незалежно від того, військові це чи цивільні), то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - заявив Зеленський.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Колона до свободи
Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Повністю знесилені
Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Перший обід
У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Безкінечні страждання
Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Врятовані і доглянуті
В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Просто поспати
Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Відкрите та чесне спілкування
Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Військові також люди
У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".
Автор: Клаудія Ден