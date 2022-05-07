Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський

На другому етапі евакуаційної місії з "Азовсталі" в Маріуполі на Донеччині планується виведення з території металургійного заводу поранених і медиків, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 73-го дня війни.

"Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі", - заявив він ввечері 7 травня. На першому етапі вдалося евакуювати понад 300 мирних жителів - жінок, дітей та людей похилого віку. В цьому Україні допомагали Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація Об'єднаних Націй.

"Готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що йде робота і над тим, щоби вивезти з території заводу українських військових. "Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", - запевнив Зеленський.

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До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники

Напередодні президент України повідомив, що до дипломатичних варіантів порятунку військових із "Азовсталі" залучені впливові держави й міжнародні посередники.

Президент України також наголосив, що можливе знищення росіянами українських військових, які лишаються на території заводу, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах із РФ. "Якщо вони вб'ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти (якщо це військові), або відпустити (якщо це цивільні), або допомогти пораненим (незалежно від того, військові це чи цивільні), то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - заявив Зеленський.

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