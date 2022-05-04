Росія готує "парад" в Маріуполі 9 травня - розвідка

Росія готується провести "парад" 9 травня у Маріуполі на Донеччині. Для його підготовки до міста прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), повідомляє у середу, 4 травня Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

За даними розвідки, росіяни відмовилися від проведення "урочистих заходів" 9 травня в окупованому Донецьку, натомість зімітувати "військовий парад" готуються в зруйнованому Маріуполі. Задля цього в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів, зазначають у ГУР.

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Підготовка пропагандистської кампанії

Як зазначається в повідомленні розвідки, "триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуть сюжети про нібито "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами". Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь днями відвідував російський пропагандист Володимир Соловйов та ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що Москва зменшила кількість військової техніки на параді 9 травня через втрати в Україні. За даними російського міноборони, у параді до Дня перемоги на Красній площі мають взяти участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 77 літаків і гелікоптерів. Цього року Росія не запросила до Москви 9 травня жодного іноземного лідера, навіть правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Оголошення війни 9 травня?

Днями речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, що дозволить Росії збільшити кількість призовників. Схожий прогноз озвучував і міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, Путін може спробувати вийти зі своєї "спеціальної операції", щоби оголосити так звану "війну проти нацистів" і під таким гаслом мобілізувати більше росіян.

За іншими сценаріями, Путін може використати 9 травня для приєднання до своєї території псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР", посилення атак на Одесу або проголошення повного контролю над Маріуполем. За даними США, також існує висока ймовірність створення псевдоутворення "ХНР" в окупованій Херсонській області, щоби згодом приєднати до складу Росії і його.

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