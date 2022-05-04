ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину вівторка, 3 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 4 травня (час київський).

++14.28++

Німеччина може передати Україні станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA, пише німецьке видання Die Welt. За його даними, таким чином вдасться покращити функціональність самохідних артилерійських установок, про можливе постачання яких видання повідомило днем раніше.

++14.16++

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує мобілізацію на 9 травня, про яку попереджують західні розвідки. "Це неправда", - сказав він російським ЗМІ. На питання щодо можливості офіційного оголошення війни Україні 9 травня, про що теж попереджає розвідка, речник Кремля відповів: "Це дурня".

++14.07++

РФ запровадила санкції проти 63 громадян Японії, серед яких прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, міністр закордонних справ Хаясі Йосімаса та міністр оборони Кісі Нобуа. Санкції передбачають безстрокову заборону на в'їзд на територію Росії у відповідь на нібито "безпрецедентну антиросійську кампанію" в Японії, йдеться в заяві російського МЗС. Крім того, обмеження наклали на низку японських парламентаріїв, керівників японських ЗМІ, журналістів та представників наукової спільноти.

++14.00++

У Василькові на Київщині назвуть набережну на честь прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, повідомила мерка міста Наталія Баласинович. "Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона", - написала вона у Facebook, пояснивши рішення тим, що "Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні".

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++13.49++

Як підрахував Інститут світової економіки (IfW) в німецькому Кілі, навіть у разі запровадження Європейським Союзом нафтового ембарго у Росії збережуться фінансові можливості для тривалого ведення війни. "Надії на швидку зміну політики Росії у війні проти України у зв'язку з радикальними західними санкціями, швидше за все, не виправдаються", - заявив експерт із торгівлі IfW Рольф Лангхамер (Rolf Langhammer).

++13.28++

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв збільшити військову допомогу Європейського Союзу Молдові. "Цього року ми плануємо значно збільшити нашу підтримку Молдови, забезпечивши її збройні сили додатковим військовим обладнанням", - сказав Мішель на спільному брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі. Зокрема, ЄС посилить підтримку в "сфері логістики, кіберзахисту" і буде прагнути надати Молдові "більший потенціал військового будівництва".

Санду ж сказала, що нещодавні вибухи в Придністров’ї були здійснені силами, які виступають за війну, але Кишинів намагається перешкоджати таким ситуація. Президентка додала, що попри можливі "песимістичні сценарії", не бачить "неминучих ризиків".

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++13.16++

Суд Фіджі дозволив США конфіскувати суперяхту, вартістю 325 мільйонів доларів, яка ймовірно належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову. Постанова може бути оскаржена. Розкішна 106-метрова яхта Amadea прибула з Мексики на Фіджі в середині квітня, де її затримали за запитом США через зв'язки з Росією. Зараз вона стоїть в бухті Фіджі під наглядом правоохоронців.

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++12.59++

Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зараз завершується розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пущі-Водиці. Небезпечним для цивільного населення є район Виноградар. "Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста - це Житомирський напрямок, Вишгородський", - йдеться у повідомленні ОВА.

++12.43++

Внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпропетровщину ввечері 3 травня постраждав працівник станції у Кам'янському районі, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він отримав контузію та поранення. Крім того, внаслідок атаки знищена залізнична інфраструктура - зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці. Ще ракета впала на відкритій території - неподалік від старого пам'ятника літаку.

На Львівщині три крилаті ракети, а на Закарпатті - ще одна влучили в електричні підстанції, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на брифінгу. За його словами, дві ракети збила протиповітряна оборона. Загиблих внаслідок атаки нема, двоє людей зазнали поранень, їхній стан оцінюють як легкий. Козицький назвав удари РФ "критичними". "Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені, ще п'ять населених пунктів - частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання", - сказав він. Також є затримки у русі потягів, частково рух вже відновили.

Росія готує парад 9 травня у Маріуполі - розвідка

++12.26++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що Росія готує військовий парад до Дня перемоги 9 травня у Маріуполі на Донеччині. "В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Основне завдання путінського чиновника - підготовка "урочистих заходів" 9 травня", - йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

В окупованому Донецьку, за даними розвідки, підготовчих робіт до проведення параду не ведуть. "Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром "урочистостей". З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів", - пише ГУР. За його даними, з метою підготовки відповідних відеоматеріалів до Маріуполя напередодні приїздив пропагандист Володимир Соловйов та ватажок окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

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++12.10++

Внаслідок обстрілу 3 травня села Михайлівка поблизу Рубіжного загинув священик, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній", - написав Гайдай.

Від початку війни внаслідок обстрілів РФ на Луганщині були пошкоджені щонайменше 15 релігійних споруд, також були поранені служителі церков.

++11.58++

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє про відновлення роботи мобільних операторів на Херсонщині, де напередодні російські окупанти відключили зв'язок. "Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", - заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Він наголосив, що бригади ремонтників оператора три дні чекали на можливість приступити до ремонту магістрального каналу.

ЄС розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

++11.44++

Європейська комісія пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила в межах останнього пакету економічних заходів щодо РФ за війну в Україні.

Патріарх Кирило

Проєкт нового санкційного списку, з яким мало змогу ознайомитись агентство AFP, стосується 58 осіб, серед яких багато російських військових, а також дружина, дочка та син речника Кремля Дмитра Пєскова.

Санкції мають розглянути представники урядів держав Євросоюзу, які й будуть ухвалювати остаточне рішення про запровадження.

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++11.30++

Генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що від початку війни РФ втратила:

близько 24,5 тисяч військових;

більше тисячі танків, 2,5 тисяч бойових броньованих машин, 1,8 тисяч автомобільної техніки та автоцистерн, 300 безпілотних літальних апаратів, 160 реактивних систем залпового вогню і 80 засобів протиповітряної оборони;

майже 500 артилерійських систем, 350 літаків і гелікоптерів, 90 крилатих ракет, 40 одиниць спеціальної техніки;

10 кораблів і катерів.

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++11.14++

Від початку війни Росії проти України постраждали більше 627 українських дітей. За даними офісу генерального прокурора, через збройну агресію РФ в Україні загинули 220 дітей, понад 407 дістали поранень. Найбільше дітей постраждали у Донецькій - 139, Київській - 115, Харківській - 95 та Чернігівській області - 68.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновані повністю.

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

++11.03++

Гаряча фаза війни РФ проти України не закінчиться в травні, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Олекcій Данілов

"Якщо говорити про цю частину гарячої війни, то я не є оптимістом з точки зору, що вона закінчиться в квітні або травні. Це буде тривала війна, і вона ще буде тривати на нашій території", - сказав в інтерв'ю проєкту Islnd Tv.

++10.45++

Парламент Болгарії вирішить в середу, чи надавати уряду мандат для відправлення військової допомоги України, повідомляє сайт болгарського національного радіо. Також депутати розглянуть питання щодо припинення імпорту російського газу.

Від початку війни в Україні Болгарія прийняла близько 100 тисяч українських біженців.

++10.29++

Поліція Рівненщини повідомляє про 26 загиблих у страшній ДТП 3 травня, особи трьох жертв ще не вдалося встановити. Раніше було відомо про 17 жертв. Поліцейські, рятувальники та судові експерти завершують огляд місця події та ідентифікують загиблих.

У повідомленні поліції йдеться, що аварію спричинив водій мікроавтобусу, який виїхав на зустрічну смугу під час намагання обігнати іншу автівку та зіткнувся з бензовозом. Через це відбулося зіткнення авто з пальним із пасажирським автобусом, який прямував до Польщі. На момент ДТП у його салоні перебували 34 пасажири та один водій. У ДТП загинули водії автобусу та мікроавтобусу, а також 24 пасажири. Травм зазнали 11 людей, зокрема водій бензовозу.

Рух на цій ділянці траси повністю відновлений, зазначають правоохоронці.

В Єврокомісії представили шосту хвилю санкцій проти РФ

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Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила під час дебатів у Європейському парламенті шостий пакет санкцій щодо Росіїза її війну проти України, повідомляє кореспондент DW. Він, зокрема, передбачає відключення від системи фінансових повідомлень SWIFT найбільшого банку Росії "Сбербанк" і повне ембарго на російську нафту та нафтопродукти, яке остаточно набуде чинності до кінця року.

++10.00++

У місті Токмак на Запоріжжі російські військові почали масовий пошив та переодягання в однострій Збройних сил України 3 травня, заявляє оперативне командування "Південь" у Facebook. "Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами диверсійно-розвідувальних груп на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

++09.44++

"Маріупольська гуманітарна операція триває", - написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram. У середу, якщо дозволить безпекова ситуація, евакуація до Запоріжжя планується з Маріуполя, Луначарського кільця, Токмака та Василівки.

++09.21++

Двоє людей загинули, двоє зазнали поранень на Луганщині внаслідок атак РФ протягом 3 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Золотому-4 та проводили штурмові дії в районі Попасної.

По житлових районах області росіяни вдарили 34 рази. Пошкоджено щонайменше 45 будинків та інших об’єктів. Найбільше постраждав Лисичанськ, де зруйновано школу, протитуберкульозний диспансер та 12 будинків. Неподалік Сєвєродонецька, у Сиротиному, росіяни поцілили в школу, а в самому Сєвєродонецьку влучили в торговельний центр.

++08.52++

Австралія запровадила нові антиросійські санкції за війну в Україні, повідомили в міністерстві закордонних справ. Вони торкнулись більше ніж 70 депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і більше ніж 30 "міністрів" самопроголошених урядів псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР". Також у санкційному списку опинився російський пропагандист Володимир Соловйов.

Всього від початку війни в Україні австралійські санкції запроваджені проти більше ніж 800 фізичних і 40 юридичних осіб, пов'язаних із РФ,

++08.24++

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи поблизу міста Ізюм, що на Харківщині, для просування по півночі Донбасу, повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. Там вважають, що попри невдачі прориву оборони українських військ, є велика ймовірність того, що Росія має намір вийти за межі Ізюма, щоби захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. Їхнє захоплення, як зазначають британські розвідники, консолідує контроль росіян у північно-східних частинах Донбасу та стане плацдармом для їхніх зусиль відрізати українські сили у регіоні.

У Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування

++08.02++

У Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. В її ході військові частини та підрозділи відпрацюють приведення в бойову готовність, здійснення маршу до призначених районів та виконання навчально-бойових завдань, заявила пресслужба білоруського міністерства оборони.

"Мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій. Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється", - йдеться в повідомленні. Склад підрозділів, що беруть участь, буде поетапно нарощуватися.

У міноборони Білорусі зазначили, що ці заходи не несуть загрози для сусідніх країн та Європи в цілому.

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++07.43++

Вибухи, які чули мешканці Запоріжжя пізно ввечері 3 травня, виявились роботою протиповітряної оборони, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. "Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує", - запевняють в ОВА.

Нагадаємо, що 3 травня з метою руйнування української транспортної інфраструктури Росія завдала ракетних ударів по об'єктах на території Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Львівської, та Одеської областей.

Як повідомила вранці середи "Укрзалізниця", через обстріл залізничної інфраструктури затримується рух 44 пасажирських поїздів.

Ранкове зведення ЗСУ

++07.17++

В окупованій Горлівці на Донеччині до центрального моргу доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу РФ, які загинули на території Запорізької області, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Там також зазначається, що армія РФ провела повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка на Харківщині.

Війська РФ намагалися наступати в напрямку населеного пункту Довгеньке у Харківській області та проводили штурмові дії в напрямку населеного пункту Оріхів у Запорізькій області, втім успіху не мали. Також вони пішли в наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове в Донецькій області, де досі тривають бойові дії. До того ж бої точаться в районі Попасної на Луганщині, де росіяни здійснювали штурмові дії. Крім того, бої активізувалися в районі населеного пункту Томина Балка на Херсонщині.

Загалом лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили дванадцять атак ворога, знищили шість танків та п'ять артилерійських систем. Протиповітряна оборона на території всієї України вразила сім безпілотників і вісім крилатих ракет РФ.

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++06.37++

Міністерство закордонних справ України запросило Папу Римського Франциска відвідати Київ. У МЗС подякували понтифіку за зусилля зупинити війну, яку розв'язала Росія, повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко. "Уважно ознайомилися з інтерв'ю Папи Франциска для італійської Corriere Della Sera. Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги", - сказав Ніколенко. МЗС подякувало Папі Римському також за зусилля по встановленню справедливого миру і зупинці війни, яка не була спровокована Україною, НАТО або іншою третьою стороною.

++06.01++

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ, яким передбачається, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.

++05.12++

Росія вивезла з початку війни з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур - третину від обсягів, що зберігалися на цих територіях, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Еспресо". За словами чиновника, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду.

++04.24++

Директор організації, що захищає права біженців, Pro Asyl, Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) заявив про дедалі більше число випадків вивезення українців до Росії проти їхньої волі. "Коли людям, які намагаються втекти від війни, перешкоджають у цьому та відправляють в іншу державу, то це називається викраденням та є грубим порушенням прав людини", - заявив Буркгардт виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, ці випадки стають "ще однією ланкою в ланцюзі злочинів, які скоює режим Путіна".

++04.13++

Верховна Рада у другому читанні ухвалила в вівторок законопроєкт №7172-1, що передбачає заборону проросійських партій. Ідеться про політичні партії, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання дій проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях. За ухвалення відповідного законопроєкту у вівторок проголосували 330 парламентаріїв, повідомила голова політпартії "Слуга народу" Олена Шуляк.

++03.48++

Російський ракетний удар по Закарпаттю пошкодив підстанцію у Воловці, повідомила Закарпатська ОВА. "На об'єктах у радіусі 500 метрів вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу", - йдеться в повідомленні. Згодом влада повідомила, що жертв унаслідок ракетного удару не виявлено.

++02.29++

На 4 травня погодили евакуаційні маршрути з Маріуполя, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОДА Олександр Старух. Евакуація до Запоріжжя проводитиметься за підтримки ООН та МКЧХ, додав Старух.

++02.22++

Президент США Джо Байден виступив на захист надання Україні зброї у війні проти Росії. "Історія продемонструвала нам, що диктатори з'являються, якщо їм не протистояти, - заявив він під час відвідин потужностей з виробництва зброї у штаті Алабама. "Або ми підтримаємо український народ у захисті своєї країни, або спостерігатимемо, як Росія продовжує свої звірства та агресію", - застеріг американський лідер. За словами Байдена, українські бійці виявляють "неймовірну хоробрість", захищаючи свою країну всім, що в них є, і США разом із союзниками забезпечуватимуть можливості України захистити себе від "жорсткої війни Путіна".

++02.05++

Росіяни повторно обстріляли Одещину, ударивши двома ракетами по інфраструктурних об'єктах області, повідомило Оперативне командування "Південь" на своїй Facebook-сторінці. "На щастя, постраждалих нема", - зазначається в повідомленні.

++01.47++

Уряд Латвії схвалив заходи підтримки громадян, які прийняли біженців з України. Домогосподарства, які прийняли одного біженця, отримуватимуть по 100 євро на місяць. За кожного додаткового біженця платитимуть по 50 євро. Передбачається, що допомога надаватиметься протягом трьох місяців і не повинна перевищувати 300 євро на місяць на одне домогосподарство. Рішення уряду набуде чинності після схвалення парламентом. З початку війни Росії проти України до Латвії прибуло понад 26 тисяч біженців.

++00.37++

Трагічне ДТП з автобусом на Рівненщині: щонайменше 16 загиблих

Унаслідок масштабної дорожньої аварії на трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне загинуло щонайменше 16 осіб. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. За даними чиновника, на трасі зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Унаслідок ДТП спалахнула пожежа, яку, однак вдалося загасити.

++00.22++

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні, що Росія намагається ракетними ударами вимістити своє безсилля. "Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, (...) ударів - Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не під силу", - заявив Зеленський. Водночас, за словами президента, "Росії поки що під силу спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або знищити якийсь міст, або склад із зерном, або житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю", - наголосив глава української держави.

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