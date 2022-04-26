Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?
Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.
При в'їзді до Тирасполя, серпень 2021
З 25 квітня 2022 року загострилася ситуація у Придністров'ї. За два дні у різних районах регіону прогриміло три вибухи - з гранатомета було розстріляно будівлю міністерства держбезпеки регіону, стався вибух на військовому аеродромі в Тирасполі, підірвано дві радіовежі у Григоріопольському районі та військовий об'єкт у селі Паркани. Влада самопроголошеної "Придністровської молдавської республіки" ("ПМР") оголосила червоний рівень терористичної загрози.
Що відбувається у Придністров'ї
На в'їздах до невизнаної республіки встановлено блокпости. Слідчі органи "ПМР" порушили кримінальні справи "за фактом терористичного акту, вчиненого групою осіб, зі застосуванням вогнепальної зброї, а також замах на вбивство двох і більше осіб, вчинений групою осіб у загальнонебезпечний спосіб". У зверненні до громадян 26 квітня голова невизнаної республіки Вадим Красносельський повідомив, що за попередніми даними, сліди терактів ведуть в Україну.
Майя Санду (архівне фото)
За словами президента Молдови Майї Санду, в інцидентах задіяно політичні сили всередині самого регіону. Місія ОБСЄ у Молдові назвала вибухи "спробою дестабілізувати ситуацію". На засіданні Ради безпеки в Кишиневі 26 квітня було ухвалено рішення збільшити інтенсивність перевірок поблизу зони безпеки та кількість патрулів на території Молдови та у прикордонних пунктах. Рекомендовано підвищити рівень безпеки об'єктів інфраструктури, а також рівень бойової готовності всіх установ, які відповідають за забезпечення громадського порядку.
Все це відбувається на тлі заяв виконувача обов'язків командувача військ російського Центрального військового округу Рустама Міннекаєва. Виступаючи 22 квітня на річних зборах Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області, Міннекаєв заявив, що "контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'я, де також фікусуються факти утисків російськомовного населення".
Молдавська влада вважає ці слова "неприйнятними". Про це йдеться у поширеному пресрелізі Бюро реінтеграції. 23 квітня посла РФ у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до міністерства закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄІ) для роз'яснень. "Під час зустрічі було підтверджено, що Республіка Молдова, згідно з її Конституцією, є нейтральною державою, і висловлено прохання про дотримання цього принципу всіма міжнародними суб'єктами, включаючи Російську Федерацію", - йдеться у комюніке МЗСЄІ за підсумками зустрічі.
Тим часом звичайні жителі Придністров'я не знають, про які "факти утиску російськомовних у регіоні" говорив російський військовий. "Росіян ніхто не утискає в Придністров'ї. Більше того, я не зустрічала, не чула і не читала про те, щоб російськомовних з Придністров'я якось утискали на території правобережної Молдови. Нам не потрібен військовий захист", - стверджує в інтерв'ю DW мешканка Тирасполя Наталія Скуртул. На її думку, останні події в регіоні "дуже схожі на такі ланки в ланцюзі, що виправдовують військову агресію Росії на території України".
На вулицях Тирасполя, лютий 2022
Як вважає придністровський журналіст, підполковник молдавської армії у відставці Семен Нікулін, "у будь-якому суспільстві є незадоволені, окремі громадяни або цілі групи, які вважають себе жертвами різних утисків. Але навряд в Придністров'ї є люди, які хотіли б звільнення від утисків тим самим шляхом, що Росія реалізує в Україні". Проте, впевнений експерт, заява Міннекаєва "може і має викликати занепокоєння у Києва, Кишинева, Тирасполя, Бухареста і надалі за картою".
Кишинівський підприємець Віктор Зіров веде бізнес із придністровськими партнерами. На його думку, існує "висока ймовірність збройного загострення в регіоні, яке не потрібне самим жителям Придністров'я". "По-перше, не знаю жодного факту гноблення там за мовною ознакою", - каже бізнесмен. По-друге, найголовніше, на його думку, перебуваючи де-юре у складі Молдови та володіючи молдавськими паспортами, жителі регіону "давно користуються можливістю подорожей та заробітку в Євросоюзі".
У Тирасполі, серпень 2021
"На що можуть перетворитися міста Молдови, ми добре бачимо на прикладі Донецька та Луганська - з них в Україну та Росію поїхала переважна більшість вряди-годи активних, шукаючих, розумних людей", - говорить Віктор Зіров у розмові з кореспондентом DW.
На його думку, "очевидно, що у разі переходу під контроль Москви Тирасполя та Кишинева, на жителів цих міст чекає важка доля біженців або бійців "російського світу". "На жаль, вісім років фактичного контролю над "ЛДНР" показали, що Москві нічого запропонувати жителям уламків колишнього СРСР", - підсумував молдавський підприємець.
"Будь-які спроби втягнути Молдову в конфлікт шиті білими нитками", - упевнений директор Інституту дипломатичних та політичних досліджень та питань безпеки, колишній міністр закордонних справ Молдови Валерій Осталеп. "Можна висувати будь-які приводи, але цьому ніхто не повірить", - додав він в інтерв'ю DW.
Як вважає експерт, "люди з обох берегів Дністра вже не ведуться на провокації. Нас хочуть зіштовхнути лобами, але це не вдасться". "У Тирасполі налякані не менше, ніж у Кишиневі, ніхто не хоче війни", - стверджує молдавський експерт.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Розділена Молдова
25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Пропускний пункт на придністровській митниці
Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Варницький анклав
Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Вулиця імені Карла XII
Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
З допомогою Євросоюзу
У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Скарб Мазепи
На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Вулиця на кордоні
Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Місцеві реалії
Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Танк у гаражі
Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Бендери тоді й зараз
Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Бендерська фортеця
Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Той самий Мюнхгаузен
Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Міст, що роз'єднує
З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі.