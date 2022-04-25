У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка 25 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини понеділка, 25 квітня (час київський).

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Серія вибухів прогриміла у понеділок у так званому міністерстві держбезпеки самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки" у Тирасполі, повідомляє агенція Reuters з посиланням на телеканал TSV. На кадрах, продемонстрованих телеканалом, видно вибиті вікна та двері будівлі. На місце події виїхали пожежні бригади. У силових органах "ПМР" заявили, що будівлю обстріляли невідомі з гранатометів, про постраждалих наразі інформації немає.

Натомість у головному управлінні розвідки міноборони України назвали ці вибухи спланованою провокацією російських спецслужб. За даними української військової розвідки, для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою. "Очевидно, що цей випадок - один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - наголосили у розвідці МО України. Там також додали, що, за наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

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Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів, повідомляється у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у понеділок, оприлюдненому на Facebook-сторінці. Так, у генштабі підтвердили інформацію про намагання окупантів зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів - для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

Окрім того, у повідомленні вказується, що противник надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом. Він також продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території РФ додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки.

На Донецькому та Таврійському напрямках армія РФ намагалася просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя, але безуспішно, зазначають в Генштабі. "В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь", - додали у генштабі ЗСУ. На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг.

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Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з Джо Байденом, який привітав його з переобранням президентом, домовився про інтенсифікацію обговорення між Францією та США глобальних проблем, включаючи війну Росії в Україні, повідомили у Єлисейському палаці у понеділок.

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У Вовчанську на Харківщині російські окупанти облаштували концтабір, де катують мирних мешканців, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі. Катівню було облаштовано на одному з заводів, обладнання з якого окупантами було викрадено і вивезено на територію РФ, йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram. "Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ", - йдеться у повідомленні. За цим фактом відомством було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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++19.25++

У міноборони Росії у понеділок заявили, що знищили шість тягових підстанцій біля залізниць у низці областей України. Здійснено це було високоточною зброєю великої дальності, стверджує представник МО РФ Ігор Конашенков. Удари було завдано по районах залізничних станцій Красне, Здолбунів (Рівненська область), Жмеринка (Вінницька область), Бердичів (Житомирська область), Ковель (Волинська область) та Коростень (Житомирська область). За даними російського міноборони, через ці підстанції здійснюється постачання іноземного озброєння та військової техніки українським військовим на Донбасі.

Раніше у МЗС РФ заявляли, що "американсько-натовський транспорт зі зброєю, що прямує українською територією, збройні сили Росії мають право розглядати як законні військові цілі".

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У селищі Мангуш західніше Маріуполя у братській могилі російські окупанти поховали від трьох до дев'яти тисяч маріупольців, повідомляє у Telegram Маріупольська міськрада. "Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують у понеділок "табличками". Поки виходить дуже погано", - йдеться у повідомленні. На одній з ілюстрацій, прикріпленій до повідомлення, зображено супутникові знімки чотирьох секторів масових захоронень у Мангуші. "Тож пропагандисти РФ самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців", - повідомили у міськраді Маріуполя.

В іншому повідомленні міськради йдеться про виявлення ще однієї, вже третьої братської могили біля Маріуполя - у селищі Старий Крим, що на північ від міста. Тут протяжність траншей, в яких окупанти ховали вбитих місцевих жителів, збільшилася з 60-70 метрів, станом на 24 березня, до понад 200 метрів, за даними 24 квітня.

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++19.37++

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 26 квітня, здійснить візит до Берліна і проведе робочу зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Вони обговорять питання, пов'язані з російською війною в Україні, включаючи можливу подальшу реакцію на неї з боку європейських країн, повідомив речник польського уряду у понеділок. Також під час зустрічі обговорюватимуться питання енергетичної безпеки на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії. Минулого тижня Моравецький заявляв, що має намір переконати Шольца у тому, що ФРН варто почати постачати Україні важке озброєння, а також критикував "неоднозначну позицію" Берліна у цьому питанні, нагадує агенція dpa.

++19.13++

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії у тому разі, якщо вона матиме "правильне оснащення" для цього. Глава Пентагону розраховує на те, що військові РФ будуть настільки виснаженими внаслідок бойовий дій в Україні, що це завадить їм здійснювати подальший наступ. "Ми хочемо побачити Росію ослабленою до того рівня, коли вона не зможе робити речі такого роду, як вона робила під час вторгнення в Україну", - зауважив Остін у понеділок після візиту до Києва, цитує агенція AFP.

У Пентагоні також повідомили, що під час зустрічі Остіна та глави Держдепу Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським його поінформували про плани під час зустрічі західних союзників, яка відбудеться 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині з ініціативи США. Загалом Пентагон запросив представників 40 держав, зокрема тих, що не входять до НАТО. Основні теми зустрічі - безпека та суверенітет України, а також питання подальшої військової підтримки Києва. "Багато країн мають намір відгукнутися і надати (Україні. - Ред.) додаткові боєприпаси та гаубиці", - зауважив Остін, додавши, що західні держави мають намір якомога швидше забезпечити Україну усім тим, чого вона потребує у протистоянні російській агресії.

++18.49++

За підрахунками російського видання "Медіазона", з 24 лютого в Україні на війні загинуло щонайменше 300 російських офіцерів, у тому числі два генерал-майора та замкомандувач Чорноморського флоту. Видання нарахувало 1744 публікації у соцмережах, регіональних ЗМІ та на сайтах держорганів про загибель кадрових російських військових та з'ясувало, що під час російського вторгнення було вбито не менше 500 солдатів із найбільш боєздатних об'єднань, зокрема, морських піхотинців та спецназівців. За даними ЗМІ, в Україні загинули також не менше 70 бійців Росгвардії та 20 льотчиків авіації. Українське міністерство оборони звітує про понад 21 тисячу російських втрат, міноборони РФ - лише про понад 1300 смертей у російській армії.

++18.20++

Міністерство фінансів ФРН планує, що через війну в Україні показник цьогорічної заборгованості зросте на 39,2 мільярда євро і становитиме 138,9 мільярда. Кабінет міністрів Німеччини 27 квітня має ухвалити так званий додатковий бюджет, необхідний через непередбачувані наслідки війни та пов'язані з нею економічні проблеми. Серед іншого, у додатковому бюджеті враховано гуманітарну допомогу, заходи підтримки німецьких компаній та витрати на зниження податку на пальне. Після цього проєкт додаткового бюджету передадуть на розгляд Бундестагу.

++17.43++

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів РФ в Україні. Про це у понеділок повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим", - наголосила генпрокурорка у дописі на Facebook. Вона нагадала, що, окрім органів юстиції Литви та Польщі, а також Офісу прокурора МКС, учасником спільної слідчої групи наразі є також Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав. "У кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні. Крім цього повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", - зауважила Венедіктова.

++17.20++

У Службі безпеки України вважають "фантазіями" і "креативом" закиди російської ФСБ про причетність української спецслужби до нібито планів вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова. "СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії", - йдеться у заяві української спецслужби у понеділок. У СБУ наголошують, що Соловйов є не громадським діячем, як його називають в ФСБ, а є "звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов'язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України". У спецслужбі також запевнили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова, але припустили, що він може "самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".

Ракетні удари по Вінниччині: щонайменше п'ять загиблих

++16.43++

Унаслідок ракетних обстрілів, завданих зранку 25 квітня російськими окупантами по об'єктах транспортної інфраструктури поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині, попередньо загинуло п'ятеро осіб, ще 18 осіб отримали поранення. Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, за фактом обстрілу слідчі Управління СБУ у Вінницькій області розпочали кримінальні провадження.

++16.02++

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у понеділок Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії припинила діяльність "терористичної групи", яка нібито планувала вбивство відомого російського журналіста. За словами Путіна, факти і докази у цій справі є "беззаперечними".

Натомість у самій ФСБ у понеділок заявили про затримання "членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power - громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова".

Минулого тижня російський пропагандист Соловйов, який перебуває під західними санкціями, заявив, що його вбивство нібито замовив особисто президент України Володимир Зеленський.

++15.37++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідав у Берліні жителів України, які пережили Голокост і змушені залишити свою країну після початку російського вторгнення. Біженців віком від 82 до 95 років було доставлено до Берліна за допомогою організації Jewish Claims Conference. За її даними, на даний момент у Німеччині перебуває 78 біженців з України, які пережили Голокост, вони прийняті 11 федеральними землями.

Під час візиту до будинку для людей похилого віку в берлінському районі Марцан Штайнмаєр закликав до постійної допомоги та солідарності з Україною. Наразі немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом, зазначив він. "В наявності підступний цинізм президента Росії Путіна, коли він каже, що війна ведеться проти фашизму і для "денацифікації" України", - наголосив Штайнмаєр. У свою чергу шість єврейських біженців з України розповіли президенту ФРН, що їх було вивезено на машинах швидкої допомоги, що спеціально охороняються, і що вони добиралися до Німеччини кілька днів. Деякі з них висловили надію на швидке повернення до своїх будинків.

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++15.21++

У Хрещатому парку у центрі Києва демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією", повідомив у Facebook у понеділок мер української столиці Віталій Кличко. "Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність", - пояснив це рішення Кличко. Скульптуру має бути демонтовано протягом цього тижня. Другу скульптурну композицію з червоного граніту теж згодом 4демонтують. Що ж стосується арки з титанових листів, яка дотепер носила назву "Арки дружби народів", то, за словами Кличка, її перейменують і підсвітять кольорами українського прапору, адже "старі символи набувають нового значення".

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++14:55++

Уряд ФРН "найближчим часом" ухвалить рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, дозвіл щодо яких запросив оборонний концерн Rheinmetall, заявив у Берліні офіційний представник кабінету міністрів Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Раніше стало відомо, що дочірнє підприємство Rheinmetall звернулося до федерального уряду за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder.

++14:40++

Про гуманітарні коридори з Азовсталі в Маріуполі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Коментуючи заяву російського міноборони про гумкоридор з "Азовсталі", вона зазначила: "Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором". Раніше цього ж дня Верещук заявила, що Україна готова на все, аби евакуація з маріупольської "Азовсталі" відбулася. "Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - наголосила міністерка. За її словами, наразі немає точної інформації про те, скільки їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються від бомбардувань на території підприємства.

++ 14:20 ++

Міноборони РФ заявило, що припинить вогонь навколо комбінату "Азовсталь" у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, що перебувають на його території. Відомство пообіцяло, що ЗС РФ та підрозділи самопроголошеної "ДНР" припинять "будь-які бойові дії" і відведуть свої підрозділи на безпечну відстань для забезпечення виведення мирних громадян "у будь-яких обраних ними напрямках". Раніше президент РФ Володимир Путін наказав не штурмувати цей об'єкт, де перебувають захисники Маріуполя та цивільні, а натомість щільно заблокувати його. Однак, за даними української влади, після цього російські сили неодноразово атакували територію "Азовсталі", де в укриттях перебувають цивільні, переважно жінки та діти. Українські оборонці Маріуполя раніше наполягали на відкритті евакуаційних коридорів з умовою гарантій безпеки з боку третьої сторони.

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