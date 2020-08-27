Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Танкер із 750 тоннами дизельного пального на борту затонув у суботу, 16 квітня, біля південно-східного узбережжя Тунісу, проте, за даними влади, ситуація залишається під контролем. Причиною інциденту стали погодні умови, повідомило міністерство Тунісу у справах довкілля.

Судно Xelo, яке прямувало під прапором Екваторіальної Гвінеї з Єгипту на Мальту, запросило увечері 15 квітня дозвіл зайти до туніських територіальних вод через погані метеорологічні умови. Коли судно перебувало приблизно за сім кілометрів від берегів затоки Габес, до машинного відділення почала надходити вода. Семеро членів екіпажу було врятовано туніською владою.

"Є мінімальні витоки, які навіть не видно неозброєним оком і, на щастя, паливо випаровується, тому у затоці Габес не має бути катастрофи", - сказав місцевий чиновник Мохамед Каррай.

Зусилля задля запобігання екологічній катастрофі

Міністерство Тунісу у справах довкілля повідомило, що влада оцінює ситуацію після затоплення судна. До порту Габес вирушила міністерка в справах довкілля Лейла аш-Шіхаві для координації дій із місцевою владою. В ефірі держтелебачення урядовиця сказала, що "ситуація під контролем".

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Уряд ввів у дію "національний надзвичайний план щодо запобігання забруднення морського середовища з метою контролю ситуації та уникнення поширення забруднювальних речовин".