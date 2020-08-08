Танкер, що сів на мілину поблизу Маврикію, розколовся надвоє

Танкер Wakashio, що сів на мілину поблизу Маврикію в Індійському океані і через який влада острова оголосила екологічний надзвичайний стан, розколовся на дві частини. Про це у суботу, 15 серпня, повідомили місцеві ЗМІ.

"Зранку були підвищені заходи безпеки по всьому узбережжю. Це повноцінний надзвичайний стан", - цитує інформаційна агенція dpa незалежного екологічного експерта Суніла Корваркасінга, який мав змогу вивчити відеозапис розколотого судна, зроблений за допомогою дрона.

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Танкер сів на мілину поблизу острова Маврикій у Індійському океані

Нафта знову почала витікати з танкера

Стан Wakashio почав погіршуватися в ніч на п'ятницю. Через це залишки нафти, які не вдалося відкачати з трюмів, почали витікати з танкера у море.

Аби зібрати ці залишки гелікоптери постійно курсували між танкером та узбережжям, починаючи від ранку суботи, розповідає Корваркасінг. Також видання Le Mauricien повідомляє, що з суботнього ранку у лагунах на узбережжі почалися роботи з очищення води.

Носову частину танкера морська адміністрація Маврикію планує відбуксирувати в Індійський океан

Частину танкера затоплять в океані

Голова місцевої морської адміністрації Ален Донат заявив Le Mauricien, що руйнація судна відбулася приблизно о 15:40 за місцевим часом. "Носову частину тепер дуже повільно буксирують", - додав чиновник.

За його словами, план місцевої влади зараз полягає у тому, аби відбуксирувати цю частину судна щонайменше на одну тисячу кілометрів від острова і затопити її у відкритому океані. Кормова частина поки що залишиться затопленою на тому ж місці, пише Le Mauricien.

У компанії-власнику танкера заявляють, що зібрали "майже всю" нафту, яка залишилася на судні

Екологічна катастрофа поблизу райського острова

Танкер Wakashio сів на мілину поблизу Маврикію 25 липня. Через витік у прибережні води близько однієї тисячі тонн палива місцева влада була змушена оголосити надзвичайний стан.

13 серпня компанія-власник танкера Nagashiki Shipping заявила, що збір трьох тисяч тонн нафти, яка залишалася на борту судна, майже завершений. Втім, досі точної інформації про те, скільки палива залишилося у танкері станом на суботу, немає.

Маврикій є популярним курортом, особливо - серед молодят, які полюбляють проводити там медовий місяць. На острові та у водах поблизу нього також є чимало видів рослин і тварин, збереження яких перебуває під загрозою.