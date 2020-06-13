США також звинувачують Іран у нападі на танкер Mercer Street

США впевнені, що Іран здійснив напад на танкер, яким керує ізраїльська компанія, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей.
США поклали на Іран відповідальність за атаку на танкер Mercer Street, внасдлідок якої загинули двоє людей - громадяни Великобританії та Румунії.
"Розглянувши наявну інформацію, ми впевнені, що Іран здійснив цей напад (...) за допомогою начиненого вибухівкою безпілотника, - летальної зброї, яка все активніше використовується в регіоні", - йдеться в оприлюдненій у неділю, 1 серпня, на сайті Держдепартаменту заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Він підкреслив, що "немає жодних виправдань цій атаці, яка лягає в сценарій нападів та іншої ворожої поведінки (Ірану - Ред.)". Ці дії загрожують свободі судноплавства цим важливим водним шляхом, а також життю тих, хто перебуває на суднах, наголосив Блінкен.
За його словами, США працюють разом з партнерами над наступними кроками в цій ситуації і консультуються з країнами регіону та іншими державами щодо відповідної реакції у найближчий час.
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Нагадаємо, на японський танкер Mercer Street, який прямував без вантажу з Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру, напали на півночі Індійського океану. Внаслідок цієї атаки загинули двоє членів екіпажу - підданий Великобританії і громадянин Румунії. Влада Ірану заперечила свою причетність до атаки на танкер.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що саме Іран несе відповідальність за напад на танкер, запевниши, що ізраїльська розвідка має докази цього.
Тим часом міністерство закордонних справ Великобританії оприлюднило заяву, в якій стверджується, що з дуже великою часткою ймовірності саме дії Ірану стали причиною цього інциденту.
Танкер Mercer Street належить японській компанії та ходить під ліберійським прапором, проте керує ним ізраїльська компанія Zodiac Maritime. У компанії інцидент назвали "можливим фактом піратства".