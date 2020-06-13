США також звинувачують Іран у нападі на танкер Mercer Street

США поклали на Іран відповідальність за атаку на танкер Mercer Street, внасдлідок якої загинули двоє людей - громадяни Великобританії та Румунії.

"Розглянувши наявну інформацію, ми впевнені, що Іран здійснив цей напад (...) за допомогою начиненого вибухівкою безпілотника, - летальної зброї, яка все активніше використовується в регіоні", - йдеться в оприлюдненій у неділю, 1 серпня, на сайті Держдепартаменту заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він підкреслив, що "немає жодних виправдань цій атаці, яка лягає в сценарій нападів та іншої ворожої поведінки (Ірану - Ред.)". Ці дії загрожують свободі судноплавства цим важливим водним шляхом, а також життю тих, хто перебуває на суднах, наголосив Блінкен.

За його словами, США працюють разом з партнерами над наступними кроками в цій ситуації і консультуються з країнами регіону та іншими державами щодо відповідної реакції у найближчий час.

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Напад на танкер та закиди на адресу Тегерана

Нагадаємо, на японський танкер Mercer Street, який прямував без вантажу з Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру, напали на півночі Індійського океану. Внаслідок цієї атаки загинули двоє членів екіпажу - підданий Великобританії і громадянин Румунії. Влада Ірану заперечила свою причетність до атаки на танкер.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що саме Іран несе відповідальність за напад на танкер, запевниши, що ізраїльська розвідка має докази цього.

Тим часом міністерство закордонних справ Великобританії оприлюднило заяву, в якій стверджується, що з дуже великою часткою ймовірності саме дії Ірану стали причиною цього інциденту.

Танкер Mercer Street належить японській компанії та ходить під ліберійським прапором, проте керує ним ізраїльська компанія Zodiac Maritime. У компанії інцидент назвали "можливим фактом піратства".