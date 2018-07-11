Ізраїль побоюється швидкого розвитку ядерної програми Ірану за президента Раісі

Ізраїль із засторогою сприйняв перемогу на президентських виборах в Ірані ультраконсервативного політика Ібрагіма Раісі та очікує на форсований розвиток ядерної програми Ірану за його президентства.

"Новий президент Ірану, відомий як "м'ясник Тегерана", є екстремістом, відповідальним за смерті тисяч іранців. Він відданий ядерним амбіціям режиму та його кампанії світового терору", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у суботу, 19 червня, у своєму дописі в соцмережі Twitter.

В окремому повідомленні, поширеному МЗС Ізраїлю, зазначається, що обрання Раісі має викликати "глибоке занепокоєння у світової спільноти", повідомляє агентство новин Reuters. Раніше новий ізраїльський уряд, який склав присягу 13 червня, заявив, що протистоятиме відновленню іранської ядерної програми.

Читайте також: Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

На президентських виборах в Ірані, які відбулися 18 червня, Ібрагім Раісі переміг з результатом у майже 62 відсотки голосів. При цьому його було обрано за рекордно низької для Ірану явки на виборах президента - менше 49 відсотків. Раісі, який перебуває під санкціями США через обвинувачення у порушенні прав людини, вважається близьким до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, що має необмежену політичну владу в країні.