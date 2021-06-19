На президентських виборах в Ірані перемагає консерватор Ібрагім Раісі

Консервативний глава судової влади Ірану Ібрагім Раісі перемагає на президентських виборах у країні. Про це в ефірі державного телебачення заявив голова виборчої комісії Джамал Орф у суботу, 19 червня.

За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раісі було віддано понад 17,8 мільйона. На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців. Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.

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Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати. Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.