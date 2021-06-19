 На президентських виборах в Ірані перемагає консерватор Ібрагім Раісі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На президентських виборах в Ірані перемагає консерватор Ібрагім Раісі

Дані часткового підрахунку голосів свідчать, що перемогу на президентських виборах в Ірані здобув консерватор Ібрагім Раісі.

Ібрагім Раісі вже приймає привітання з перемогою на виборах

Ібрагім Раісі вже приймає привітання з перемогою на виборах

Консервативний глава судової влади Ірану Ібрагім Раісі перемагає на президентських виборах у країні. Про це в ефірі державного телебачення заявив голова виборчої комісії Джамал Орф у суботу, 19 червня.

За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раісі було віддано понад 17,8 мільйона. На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців. Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.

Читайте також: Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати. Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом

Суд у Канаді постановив, що збиття літака МАУ Іраном було навмисним, і назвав його "актом тероризму". Це відкриває шлях до можливої ​​компенсації сім'ям жертв.  

Реклама

Докладно

Марін Ле Пен

Франція: Марін Ле Пен на шляху до президентства?

За десять місяців до виборів президента у Франції Марін Ле Пен може вибороти символічну перемогу на місцевих виборах.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  