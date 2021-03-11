 Корабель ВМС Ірану після пожежі затонув у Оманській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Новини

Корабель ВМС Ірану після пожежі затонув у Оманській затоці

Пожежу на кораблі намагалися загасити упродовж 20 годин, кажуть у військово-морських силах Ірану. Екіпаж судна вдалося евакуювати.

Пожежа на кораблі Kharg іранських ВМС

Пожежа на кораблі Kharg іранських ВМС

Найбільший корабель забезпечення військово-морських сил (ВМС) Ірану затонув у середу, 2 червня, в Оманській затоці.

Як повідомили у ВМС Ірану, напередодні на судні Kharg, яке перебувало неподалік від порту Джаск, спалахнула пожежа. Спроби загасити вогонь, які не припинялися упродовж "20 годин", виявилися марними. Екіпаж вдалося успішно евакуювати.

Судно Kharg ВМС Ірану (архівне фото)

Судно Kharg ВМС Ірану (архівне фото)

Причину пожежі на кораблі не повідомляють

За даними ВМС, вогонь виник в "одній із систем" корабля. "З огляду на поширення вогню місія з порятунку Kharg виявилася безуспішною і судно затонуло у водах неподалік від Джаска", - зазначається у заяві ВМС Ірану, цитує інформагенція AFP.

Корабель кілька днів тому вийшов у море з метою "навчальної місії" в міжнародних водах.

У травні минулого року під час військових навчань ВМС Ірану в Оманській затоці ракета випадково влучила в корабель, внаслідок чого загинули 19 моряків.

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