Іран відкидає звинувачення Ізраїлю в нападі на танкер

Міністерство закордонних справ Ірану в неділю, 1 серпня, заперечило причетність країни до нападу безпілотника на танкер, який перебуває в управлінні ізраїльської компанії. Внаслідок нападу, скоєного 29 липня біля берегів Оману, загинули дві особи - громадяни Великобританії та Румунії. Ізраїль обвинуватив в атаці на судно Іран.

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"Сіоністський режим приносить небезпеку, терор та насильсто. (...) Ці обвинувачення про причетність Ірану засуджуються Тегераном", - заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, цитує інформагенція Reuters. За його словами, закиди Ізраїлю є безпідставними та мають на меті відвернути увагу від фактів.

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Танкер Mercer Street належать японській компанії та ходить під ліберійським прапором, проте керує ним ізраїльська компанія Zodiac Maritime. У компанії інцидент назвали "можливим фактом піратства". Зараз танкер супроводжують до безпечного порту американські військові кораблі.