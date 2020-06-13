 Іран відкидає звинувачення Ізраїлю в нападі на танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

Іран відкидає звинувачення Ізраїлю в нападі на танкер

Іран заперечує свою причетність до атаки біля берегів Оману на танкер, яким керує ізраїльська компанія.

Танкер Mercer Street

Танкер Mercer Street (архівне фото)

Міністерство закордонних справ Ірану в неділю, 1 серпня, заперечило причетність країни до нападу безпілотника на танкер, який перебуває в управлінні ізраїльської компанії. Внаслідок нападу, скоєного 29 липня біля берегів Оману, загинули дві особи - громадяни Великобританії та Румунії. Ізраїль обвинуватив в атаці на судно Іран.

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"Сіоністський режим приносить небезпеку, терор та насильсто. (...) Ці обвинувачення про причетність Ірану засуджуються Тегераном", - заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, цитує інформагенція Reuters. За його словами, закиди Ізраїлю є безпідставними та мають на меті відвернути увагу від фактів.

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Танкер Mercer Street належать японській компанії та ходить під ліберійським прапором, проте керує ним ізраїльська компанія Zodiac Maritime. У компанії інцидент назвали "можливим фактом піратства". Зараз танкер супроводжують до безпечного порту американські військові кораблі.

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