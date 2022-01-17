 Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2022

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Новини

Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей

Про "військову операцію" проти Об'єднаних Арабських Еміратів заявили єменські хусити. В Абу-Дабі кажуть, що не залишать атаку безкарною.

Єменські хусити (архівне фото)

Єменські хусити (архівне фото)

В Абу-Дабі внаслідок вірогідного нападу, скоєного за допомогою безпілотних літальних апаратів, загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. Об'єктами нападу стали три нафтові танкери, які вибухнули, повідомила поліція столиці Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) у понеділок, 17 січня. 

Також на будівельному майданчику біля аеропорту Абу-Дабі спалахнула пожежа, яку вдалось загасити. В роботі аеропорту спостерігався короткостроковий збій.

"Військова операція" єменських хуситів

Тим часом єменські повстанці-хусити заявили про атаку на території ОАЕ. Як повідомив телеканал Al Jazeera, представник хуситського руху "Ансар Аллах" зазначив, що "протягом найближчих годин" з'явиться заява "про проведену військову операцію". За даними телеканалу Al Mayadeen, атаку здійснили за допомогою 20 безпілотників та 10 балістичних ракет, які вразили "чутливі цілі".

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна між хуситами, що захопили столицю країни - Сану - і більшу частину північних районів країни, та урядовими військами, які отримують підтримку від Саудівської Аравії. Військовий конфлікт у Ємені розглядається як протистояння між Ер-Ріядом та Тегераном. У 2019 році в Саудівській Аравії два нафтопереробних заводи зазнали нападу озброєних дронів.  Відповідальність за атаки також взяли на себе хусити.

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Реакція ОАЕ

Влада ОАЕ звинуватила хуситів у терористичній атаці та заявила, що не залишить атаку без відповіді, пише Al Jazeera. "ОАЕ засуджує цей терористичний напад на об'єкти цивільної інфраструктури, вчинений бойовиками-хуситами. Він не залишиться безкарним", - цитує телеканал повідомлення міністерства закордонних справ країни.

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